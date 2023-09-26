День народов Эстонии в Йыхви отметили с большим размахом - "Творческий котел" национальных культур кипел в субботу с полудня до позднего вечера. Небо хмурилось, порывами дул ветер, но капризы погоды не испугали - сотни гостей пришли на музыкальную площадь и в Йыхвиский концертный дом, чтобы попробовать необычные блюда и узнать что-то новое.

Завсегдатаи знают, что приходить на традиционный фестиваль "Творческий котел" лучше голодными. Иначе как оценить множество блюд с национальным характером? Еды было столько, что попробовать каждое физически невозможно, но можно продлить удовольствие, прикупив что-то с собой: гости охотно складывали в коробочки различные сладости и солености, коих хозяюшки из десяти национальных культурных обществ приготовили заранее.