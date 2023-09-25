В Эстонии уже более ста случаев отравления грибами

Руководитель Информационного центра по вопросам отравлений Мари Одер пояснила, что такой рост числа звонков связан с исключительно урожайным грибным годом, а также с ростом осведомленности о номере 16662, пишет ERR.

Больше всего звонков по поводу отравлений грибами поступило в Харьюмаа, меньше всего – на Хийумаа, в Ляэнемаа и Вырумаа. Например, бывали случаи, когда дети, играя на улице, клали в рот неизвестные грибы или случаи, когда во время прогулки по лесу ядовитые грибы принимались за съедобные: вместо сыроежки был сорвана белая поганка или вместо опят были собраны галерины. Также нередки ситуации, когда в гостях были съедены неизвестные грибы или вместе с грибами употреблен алкоголь. Важно помнить, что некоторые съедобные грибы при взаимодействии с алкоголем становятся ядовитыми.

"Нам часто рассказывают о случая, когда люди ели в гостях блюда с грибами неизвестного происхождения. Например, нам позвонила семья, пробовавшая в гостях маленькие белые грибы, которые они не собирали. На следующий день у них был диарея, температура и тошнота. Прежде чем есть блюда с грибами, нужно всегда узнать, откуда они и к какому виду грибов они принадлежат", – напомнила Одер, подчеркнув, что все отравления грибами можно предотвратить, если соблюдать несколько простых правил.

"Самое главное – собирать только те грибы, которые вы действительно знаете. Если есть хоть малейшее сомнение относительно вида гриба, его нужно оставить в лесу. Также важно чистить грибы сразу же в день сбора и помнить, что грибную пищу нельзя разогревать, поскольку такая пища раздражает пищеварительный тракт. Грибы также нельзя давать детям в возрасте до двух лет, потому что они не могут их переварить и у них может начаться рвота", – предостерегла Одер.