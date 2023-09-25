Люди из группы риска смогут бесплатно вакцинироваться от гриппа

Согласно данным ученых Тартуского университета, наибольшему риску развития осложнений при заболевании гриппом подвергаются дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. За последние десять лет от гриппа умерло 424 человека, среди них были также беременные женщины и дети с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пишет rus.postimees.

"С середины октября бесплатная вакцинация против гриппа станет доступна людям, работающих в службах общего и специального ухода, всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до семи лет и несовершеннолетним из группы риска гриппа, у которых по состоянию здоровья повышен риск серьезного течения заболевания", - рассказала руководитель услуг вакцинации Кассы здоровья Ханна Йяэ. В группу риска по гриппу входят дети и подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом или обструктивной болезнью легких. Военные беженцы, принадлежащие к группе риска, также могут получить бесплатную вакцину против гриппа.