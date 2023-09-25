Янович: от строительства арендного жилья Нарва не отказывается

"Почему был убран данный проект? Потому что он вызвал очень много вопросов в плане стоимости. Сейчас идет конкурс на проектирование здания, но в проекте уже были представлены цифры по стоимости. Они предусматривали, что квадратный метр жилья в таком доме будет стоить около 4000 евро, а сдавать квартиры Нарва собирается по цене в 4 евро за квадратный метр. Стоимость строительства показалась нам очень завышенной. А расчеты Департамент развития и экономики нам предоставить не сумел. Толком их произведено не было. Чиновники отвечали так, что в проекте указана максимальная стоимость, а реальную сумму покажет конкурс поставки. И, возможно, что она будет меньше. Но мы же понимаем, что если такие цифры будут прописаны в тендере, то и участники станут на них ориентироваться", - заметила председатель Нарвского горсобрания.