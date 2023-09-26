"Засуха" длилась более ста дней

Состоящая главным образом из игроков моложе 20-ти лет ида-вируская футбольная команда "Alliance", не испытывавшая радости побед уже более трех с половиной месяцев, в субботу в Кивиыли обыграла в первой лиге команду "Tabasalu" со счетом 4:2.
Уже на 2-й минуте Вадим Великанов вывел ида-вирускую команду вперед, однако "Tabasalu" быстро забила в ответ два гола. На 30-й минуте Райво Саар сравнял счет, а на 60-й Михаил Орлов вновь вывел команду "Alliance" вперед. Присоединившийся к ида-вируской команде в августе 25-летний бразилец Паоло де Оливейра забил на 69-й минуте еще один гол - и окончательный счет стал 4:2.