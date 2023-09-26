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"Засуха" длилась более ста дней

Эрик Гамзеев
, журналист
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Подопечные тренера Эрика Штейнберга из "FC Alliance "в субботу одержали наконец первую после 10 июня победу.
Подопечные тренера Эрика Штейнберга из "FC Alliance "в субботу одержали наконец первую после 10 июня победу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Состоящая главным образом из игроков моложе 20-ти лет ида-вируская футбольная команда "Alliance", не испытывавшая радости побед уже более трех с половиной месяцев, в субботу в Кивиыли обыграла в первой лиге команду "Tabasalu" со счетом 4:2.

Уже на 2-й минуте Вадим Великанов вывел ида-вирускую команду вперед, однако "Tabasalu" быстро забила в ответ два гола. На 30-й минуте Райво Саар сравнял счет, а на 60-й Михаил Орлов вновь вывел команду "Alliance" вперед. Присоединившийся к ида-вируской команде в августе 25-летний бразилец Паоло де Оливейра забил на 69-й минуте еще один гол - и окончательный счет стал 4:2.

Последний раз "Alliance" одержал победу более 100 дней назад - это было 10 июня, когда он со счетом 1:0 победил таллиннский "Legion". Затем последовали десять поражений подряд и ничья 1:1, которой добились в позапрошлом туре во встрече все с тем же "Legion".

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