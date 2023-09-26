Хозяева хутора Коолмейстри в Люганузеской волости уже начинают привыкать к гостям на своем дворе - Урве и Юхан Эскор не боятся внимания, которое сопутствует президентской награде за красивый дом, и с удовольствием показывают созданную ими красоту.

Награды от президента удостоились: дом Урве и Юхана Эскор на хуторе Коолмейстри в деревне Мустмятта Люганузеской волости,

дом Кристи и Меэлиса Тинт по ул. Пикк, 31 в Тойла,

дом Керсти и Прийта Лийва на недвижимости "Lillemäe" в деревне Пюхайыэ Тойлаской волости. Благодарственного письма от министра регионального развития удостоились: Исполнительный директор Ида-Вирумааского союза самоуправлений Меэлис Кууск передает благодарность от министра регионального развития. Принимают ее Эне Яуп и Меэлис Аабна из Йыхвиской волости. Фото: Postimees Эне Яуп и Меэлис Аабна, Йыхвиская волость,

ийзакуский детсад "Kurekell", Алутагузеская волость,

квартирный дом по ул. Каазику, 26b, Йыхви,

лестницы и сквер рядом с Силламяэским центром культуры,

Елена и Станислав Бондаревы, Алутагузеская волость,

семья Крийск, Йыхви,

Валентина и Сергей Моспан, Люганузеская волость,

семья Гринько, город Силламяэ, "Sillamäe linna AÜ 986". Обладателей титулов выбрала комиссия Ида-Вирумааского союза самоуправлений по благоустройству, которая ознакомилась с домами, представленными самоуправлениями на конкурс красивых домов.