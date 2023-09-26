Хозяева хутора Коолмейстри в Люганузеской волости уже начинают привыкать к гостям на своем дворе - Урве и Юхан Эскор не боятся внимания, которое сопутствует президентской награде за красивый дом, и с удовольствием показывают созданную ими красоту.
Награды от президента удостоились:
- дом Урве и Юхана Эскор на хуторе Коолмейстри в деревне Мустмятта Люганузеской волости,
- дом Кристи и Меэлиса Тинт по ул. Пикк, 31 в Тойла,
- дом Керсти и Прийта Лийва на недвижимости "Lillemäe" в деревне Пюхайыэ Тойлаской волости.
Благодарственного письма от министра регионального развития удостоились:
- Эне Яуп и Меэлис Аабна, Йыхвиская волость,
- ийзакуский детсад "Kurekell", Алутагузеская волость,
- квартирный дом по ул. Каазику, 26b, Йыхви,
- лестницы и сквер рядом с Силламяэским центром культуры,
- Елена и Станислав Бондаревы, Алутагузеская волость,
- семья Крийск, Йыхви,
- Валентина и Сергей Моспан, Люганузеская волость,
- семья Гринько, город Силламяэ, "Sillamäe linna AÜ 986".
Обладателей титулов выбрала комиссия Ида-Вирумааского союза самоуправлений по благоустройству, которая ознакомилась с домами, представленными самоуправлениями на конкурс красивых домов.