Хозяева хутора Коолмейстри в Люганузеской волости уже начинают привыкать к гостям на своем дворе - Урве и Юхан Эскор не боятся внимания, которое сопутствует президентской награде за красивый дом, и с удовольствием показывают созданную ими красоту.

Награды от президента удостоились:

  • дом Урве и Юхана Эскор на хуторе Коолмейстри в деревне Мустмятта Люганузеской волости,
  • дом Кристи и Меэлиса Тинт по ул. Пикк, 31 в Тойла,
  • дом Керсти и Прийта Лийва на недвижимости "Lillemäe" в деревне Пюхайыэ Тойлаской волости.

Благодарственного письма от министра регионального развития удостоились: 

Исполнительный директор Ида-Вирумааского союза самоуправлений Меэлис Кууск передает благодарность от министра регионального развития. Принимают ее Эне Яуп и Меэлис Аабна из Йыхвиской волости.
Исполнительный директор Ида-Вирумааского союза самоуправлений Меэлис Кууск передает благодарность от министра регионального развития. Принимают ее Эне Яуп и Меэлис Аабна из Йыхвиской волости. Фото: Postimees
  • Эне Яуп и Меэлис Аабна, Йыхвиская волость,
  • ийзакуский детсад "Kurekell", Алутагузеская волость,
  • квартирный дом по ул. Каазику, 26b, Йыхви,
  • лестницы и сквер рядом с Силламяэским центром культуры,
  • Елена и Станислав Бондаревы, Алутагузеская волость,
  • семья Крийск, Йыхви,
  • Валентина и Сергей Моспан, Люганузеская волость,
  • семья Гринько, город Силламяэ, "Sillamäe linna AÜ 986".

Обладателей титулов выбрала комиссия Ида-Вирумааского союза самоуправлений по благоустройству, которая ознакомилась с домами, представленными самоуправлениями на конкурс красивых домов.

Уездная комиссия по благоустройству посетила хутор Коолмейстри накануне Яанова дня, и оценщики ощутили здесь особенную ауру - приятно было находиться на этом хуторе почтенного возраста. На месте возникла также мысль, что Ида-Вирумааский союз самоуправлений мог бы провести мероприятие награждения владельцев красивых домов именно у четы Эскор. 

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