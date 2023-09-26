Северное побережьеСпортДля подписчиковИ мужчины, и женщины "Эвереста" одержали первую победуЭрик Гамзеев, журналист26 сентября 2023, 00:00FacebookComments Если в первой игре сезона кохтла-ярвеский "Эверест" уступил местному "Виру Спутнику", то в игре со столичными "пантерами" одержали первую победу. Фото: Matti Kämärä / PõhjarannikНа чемпионате Эстонии по хоккею суббота выдалась удачным днем как для мужской, так и для женской команды кохтла-ярвеского "Эвереста" - обе одержали свою первую победу в сезоне.FacebookComments Ключевые слова хк эверестчемпионат Эстонии по хоккеюАндрей Паршин Pекомендуем