Если в первой игре сезона кохтла-ярвеский "Эверест" уступил местному "Виру Спутнику", то в игре со столичными "пантерами" одержали первую победу.

На чемпионате Эстонии по хоккею суббота выдалась удачным днем как для мужской, так и для женской команды кохтла-ярвеского "Эвереста" - обе одержали свою первую победу в сезоне.