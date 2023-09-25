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Семейные ссоры в Ида-Вирумаа: мужа ранили ножом, а тещу побили

Эрик Калда
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Герб полиции.
Герб полиции. Фото: Ilja Smirnov

В выходные в Ида-Вирумаа возросло количество случаев домашнего насилия, в одном случае женщина ударила мужа ножом.

24 сентября в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве между женой и мужем произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину острым предметом. Мужчина получил ранения, а полицейские задержали женщину как подозреваемую в совершении преступления.

24 сентября в квартире на улице Малева в Ахтме 46-летний мужчина во время ссоры ударил свою мать. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

23 сентября на Пуру теэ в Ахтме между близкими родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой пьяный 48-летний мужчина ударил свою 75-летнюю тещу. Женщина пострадала. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

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