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​Аэродром Ольгина планируется развивать для всепогодных и круглогодичных полетов, с учетом опыта северных соседей

Vadim Orlov
, глава Нарвского промышленного парка IVIA, руководитель проекта ER201 «Narva-Olgina Air Gateway»
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Схема аэропорта Ольгина.
Схема аэропорта Ольгина. Фото: Частный архив

Задачка из курса математики начальной школы

Делегация «А» вылетела из пункта «Н» на небольшом самолете в 10.00 и приземлилась в пункте «П» в 10.40. Делегация «Б» выехала из пункта «Н» на автобусе в 06.30, ехала по длинному маршруту через пункты «T» и «Х» и прибыла в пункт «П» в 14.30. Сколько часов пути выиграла делегация «А» по сравнению с делегацией «Б»?

Ответ очевиден: на самолете из Нарвы в Пюхтя, расположенный в юго-восточной Финляндии, прямо через залив, можно добраться на 7-8 часов быстрее, чем на автомобиле или автобусе, а это, между прочим, почти целый рабочий день.

Влияние развития технологий

Стремительное развитие технологий по производству аккумуляторных батарей и электродвигателей меняет правила игры не только в автомобилестроении, но и в малой авиации. Уже выпускают электросамолеты, которые могут лететь на расстояние порядка 500 км без подзарядки. Поэтому открытие региональных воздушных линий, которые будут перевозить пассажиров и грузы на небольшие расстояния небольшими электросамолетами (а в случае грузов - грузовыми дронами) - это лишь вопрос времени. Одним из важнейших условий для осуществления локальных перелетов в каждом отдельном регионе является наличие в нем оборудованной взлетно-посадочной полосы, способной принимать самолеты всепогодно и круглогодично.

Новая эра в малой авиации

Если смотреть шире на развитие отрасли гражданской авиации, на сегмент пассажироперевозок, то можно увидеть следующий тренд. На смену эпохе крупных авиационных хабов, в которых пассажиры накапливаются, как в буфере, и когда большими самолетами перевозят большое количество пассажиров на большие расстояния, приходит модель параллельного развития сети малых региональных аэродромов, в которых более гибкими и короткими маршрутами пассажиры смогут добираться из пункта А в пункт Б. Этот тренд можно наглядно проиллюстрировать следующей схемой (иллюстрация из стратегии развития аэродрома Helsinki East оператора Redstone Aero). 

Стратегия развития аэропорта Хельсинки.
Стратегия развития аэропорта Хельсинки. Фото: Частный архив

Аэродром Ольгина как элемент развития транспортной инфраструктуры Северо-Востока

Для того чтобы наш Северо-Восток не отставал в развитии от других регионов, чтобы мы имели транспортное сообщение, в т.ч. воздушное, с Таллинном, Ригой, Хельсинки и другими соседними центрами, команда Инвестиционного агентства Ида-Виру (IVIA) продвигает проект создания современного регионального аэродрома на базе аэродрома Ольгина. Концепция развития территории аэродрома предполагает создание бизнес-парка, по типу уже существующих промышленных парков IVIA, главной особенностью которого будет наличие на территории бизнес-парка взлетно-посадочной полосы, способной принимать самолеты всепогодно и круглогодично.

Первым этапом этого пути было инициирование детальной планировки будущего бизнес-парка Ольгина, составление которой сейчас подходит к завершению. Вторым этапом IVIA подготовило проект ER201 «Narva-Olgina Air Gateway», получивший поддержку из Программы внешней границы ЕС Эстония 2014-2020, главной целью которого является составление технико-экономического анализа будущего аэродрома.

18 августа прилетели представители IVIA Финляндии, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.
18 августа прилетели представители IVIA Финляндии, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Фото: Частный архив

Авиаперелеты из Ольгина - это удобно, нужна только инфраструктура

В ходе этого проекта в августе 2023 г. две делегации Ида-Вирумаа в разные дни побывали в соседней Финляндии, чтобы познакомиться с их опытом развития региональных аэродромов.

18 августа состоялся полет в Финляндию представителей IVIA и местных самоуправлений Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Перелет через залив с аэродрома Ольгина на аэродром Helsinki East в финском городе Пюхтя на 10-местном пассажирском самолете Pilatus-12NGX занял у членов делегации всего 40 минут.

Главной целью этого перелета было продемонстрировать представителям местных самоуправлений, ответственным за стратегическое развитие, что подобные перелеты осуществимы и перспективны с точки зрения развития транспортного сообщения нашего региона. По словам директора Департамента развития и экономики Нарвской городской управы Анне Веэво, у аэродрома Ольгина весьма хорошие перспективы и шаг за шагом мы сможем построить себе аэродром, который будет способствовать развитию предпринимательства и туризма в нашем регионе.

Знакомство с действующими аэродромами и изучение «лучших практик» Финляндии

Второй визит в Финляндию делегации Ида-Вирумаа, с другим составом участников, прошел 29-31 августа 2023 года. В ходе него мы за три дня проехали на автобусе по маршруту Нарва - Таллинн - Хельсинки - Пюхтя - Котка - Лаппеэнранта - Лахти и обратно, преодолев в общей сложности свыше 1100 км. Целью нашего визита было посещение региональных аэродромов Pyhtää, Lappeenranta и Lahti-Vesivehmaa.

Эти три аэродрома отличаются друг от друга как по своей бизнес-модели, так и по функциям. Благодаря знакомству с внутренней «кухней» этих аэродромов, мы получили очень полезные знания именно в части авиационных «инсайтов». Идеи, которые родились после экскурсий на финские аэродромы, мы постараемся реализовать в ходе последующих этапов развития нашего бизнес-парка/аэродрома Ольгина.

В нашем проекте мы хотим совместить практические аспекты из увиденного в Финляндии и при этом оснастить будущий аэродром Ольгина на самом современном техническом уровне (digital airport). Наша цель - за счет грамотных и продуманных инвестиций в инфраструктуру построить такую взлетно-посадочную полосу, последующее содержание которой, за счет использования современных технологий, не ляжет тяжкой ношей на бюджеты местных самоуправлений. Напротив, планируем, что этот новый инфраструктурный объект будет эффективным с точки зрения управления и принесет пользу нашим жителям, ускоряя и упрощая транспортное сообщение Севро-Востока с другими регионами.

Краткая справка о проекте:

* Проект ER201 «Narva-Olgina Air Gateway» реализуется в рамках программы поддержки «Eesti EL välispiiri programm 2014-2020» при софинансировании Европейского Союза в рамках «Европейского инструмента добрососедства» (the European Neighbourhood Instrument).

* Ходатай и ведущий партнер в проекте: Инвестиционное агентство Ида-Виру (IVIA).

* Ассоциированные партнеры (5): самоуправления Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Министерство регионального развития и сельского хозяйства, Министерство обороны.

* Период проекта: 13.06.2023 - 12.12.2023 (6 месяцев).

* Бюджет проекта: 131 247,00 EUR, в том числе грант 94 122,30 EUR.

• Данная статья опубликована при финансовой поддержке Европейского Союза. За содержание статьи отвечает ведущий партнер проекта Инвестиционное агентство Ида-Виру, содержание статьи не является точкой зрения Программы поддержки или Европейского Союза.

Tech Runway - крупнейшая в Северных странах авиационная выставка

В последний день визита в Финляндию, 31 августа, мы посетили выставку Tech Runway, которую организаторы позиционируют как самую крупную профильную выставку в Северных странах в области развития авиации и авиационных технологий. В выставке принимали участие различные компании из Финляндии, Швеции, Германии, Эстонии и других стран: производители малых самолетов и комплектующих к ним, производители дронов, разработчики софта, а также региональные перевозчики и операторы аэродромов.

В программе мероприятий было и выступление IVIA перед собравшимися на выставке представителями авиационного сообщества, в ходе которого мы рассказали о наших планах и представили концепцию будущего бизнес-парка/аэродрома Ольгина.

Отрасль авиации - это довольно тесное профессиональное сообщество и для нас уже сейчас важно выстраивать контакты и взаимоотношения в этой среде, чтобы аэродром Ольгина в скором будущем попал на европейскую карту полетных маршрутов. Нашему туристическому сектору в регионе есть, что предложить гостям, и мы все заинтересованы в новых рынках и новых направлениях развития туризма. Благодаря развитию аэродрома в Ида-Вирумаа могут появиться новые туристические продукты и новые возможности.

Роль IVIA

Почему же развитием аэродрома занялось Инвестиционное агентство Ида-Виру (IVIA), которое до настоящего времени было известно, главным образом, своими усилиями по развитию промышленных парков в Ида-Вирумаа? Одним из факторов, оказавших влияние на возникновение идеи такого проекта, стал повторяющийся запрос со стороны крупного международного производственного бизнеса.

Главной целью IVIA был и остается привод в регион новых промышленных инвестиции с целью создания новых рабочих места. За нашу более чем 10-летнюю историю уже несколько раз случались кейсы, когда мы теряли выгодные для региона инвестиции только из-за того, что Ида-Вирумаа, и Нарва в частности, удалены от Таллинна.

В ряде случаев крупный иностранный бизнес предпочитал Таллинн Ида-Вирумаа, потому что для них существенным недостатком Ида-Вирумаа было отсутствие авиационного сообщения. Для топ-менеджмента крупного иностранного бизнеса необходимость добираться от своей штаб-квартиры до своего будущего завода в Нарве, в сравнении с Таллинном, означает каждый раз потерю лишних 6 часов (туда и обратно). А время - это ресурс, который на определенном уровне ведения бизнеса приобретает исключительную ценность. Поэтому отсутствие в Ида-Вирумаа условий для авиасообщения с другими центрами является ограничением для прихода к нам некоторых крупных международных компаний. Несколько наших существующих крупных клиентов подтвердили, что наличие современного аэродрома существенно повысит привлекательность региона для большого бизнеса. Именно поэтому IVIA включило развитие аэродрома Ольгина в число своих приоритетных проектов.

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