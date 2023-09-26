​Аэродром Ольгина планируется развивать для всепогодных и круглогодичных полетов, с учетом опыта северных соседей

Стратегия развития аэропорта Хельсинки. Фото: Частный архив

Аэродром Ольгина как элемент развития транспортной инфраструктуры Северо-Востока

Для того чтобы наш Северо-Восток не отставал в развитии от других регионов, чтобы мы имели транспортное сообщение, в т.ч. воздушное, с Таллинном, Ригой, Хельсинки и другими соседними центрами, команда Инвестиционного агентства Ида-Виру (IVIA) продвигает проект создания современного регионального аэродрома на базе аэродрома Ольгина. Концепция развития территории аэродрома предполагает создание бизнес-парка, по типу уже существующих промышленных парков IVIA, главной особенностью которого будет наличие на территории бизнес-парка взлетно-посадочной полосы, способной принимать самолеты всепогодно и круглогодично.

Первым этапом этого пути было инициирование детальной планировки будущего бизнес-парка Ольгина, составление которой сейчас подходит к завершению. Вторым этапом IVIA подготовило проект ER201 «Narva-Olgina Air Gateway», получивший поддержку из Программы внешней границы ЕС Эстония 2014-2020, главной целью которого является составление технико-экономического анализа будущего аэродрома.

18 августа прилетели представители IVIA Финляндии, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Фото: Частный архив

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В ходе этого проекта в августе 2023 г. две делегации Ида-Вирумаа в разные дни побывали в соседней Финляндии, чтобы познакомиться с их опытом развития региональных аэродромов.

18 августа состоялся полет в Финляндию представителей IVIA и местных самоуправлений Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Перелет через залив с аэродрома Ольгина на аэродром Helsinki East в финском городе Пюхтя на 10-местном пассажирском самолете Pilatus-12NGX занял у членов делегации всего 40 минут.