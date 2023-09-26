​Аэродром Ольгина планируется развивать для всепогодных и круглогодичных полетов, с учетом опыта северных соседей

Знакомство с действующими аэродромами и изучение «лучших практик» Финляндии
Второй визит в Финляндию делегации Ида-Вирумаа, с другим составом участников, прошел 29-31 августа 2023 года. В ходе него мы за три дня проехали на автобусе по маршруту Нарва - Таллинн - Хельсинки - Пюхтя - Котка - Лаппеэнранта - Лахти и обратно, преодолев в общей сложности свыше 1100 км. Целью нашего визита было посещение региональных аэродромов Pyhtää, Lappeenranta и Lahti-Vesivehmaa.
Эти три аэродрома отличаются друг от друга как по своей бизнес-модели, так и по функциям. Благодаря знакомству с внутренней «кухней» этих аэродромов, мы получили очень полезные знания именно в части авиационных «инсайтов». Идеи, которые родились после экскурсий на финские аэродромы, мы постараемся реализовать в ходе последующих этапов развития нашего бизнес-парка/аэродрома Ольгина.
В нашем проекте мы хотим совместить практические аспекты из увиденного в Финляндии и при этом оснастить будущий аэродром Ольгина на самом современном техническом уровне (digital airport). Наша цель - за счет грамотных и продуманных инвестиций в инфраструктуру построить такую взлетно-посадочную полосу, последующее содержание которой, за счет использования современных технологий, не ляжет тяжкой ношей на бюджеты местных самоуправлений. Напротив, планируем, что этот новый инфраструктурный объект будет эффективным с точки зрения управления и принесет пользу нашим жителям, ускоряя и упрощая транспортное сообщение Севро-Востока с другими регионами.
Краткая справка о проекте:
* Проект ER201 «Narva-Olgina Air Gateway» реализуется в рамках программы поддержки «Eesti EL välispiiri programm 2014-2020» при софинансировании Европейского Союза в рамках «Европейского инструмента добрососедства» (the European Neighbourhood Instrument).
* Ходатай и ведущий партнер в проекте: Инвестиционное агентство Ида-Виру (IVIA).
* Ассоциированные партнеры (5): самоуправления Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Министерство регионального развития и сельского хозяйства, Министерство обороны.
* Период проекта: 13.06.2023 - 12.12.2023 (6 месяцев).
* Бюджет проекта: 131 247,00 EUR, в том числе грант 94 122,30 EUR.
• Данная статья опубликована при финансовой поддержке Европейского Союза. За содержание статьи отвечает ведущий партнер проекта Инвестиционное агентство Ида-Виру, содержание статьи не является точкой зрения Программы поддержки или Европейского Союза.