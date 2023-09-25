Основная причина более низких доходов русскоязычных жителей - незнание эстонского языка

Участники панельной дискуссии «Как русскоязычным догнать по доходам эстонцев?», которая прошла на выходных в рамках конференции «Диалог с русскоязычной общиной Эстонии», сошлись во мнении, что основная причина в среднем более низких доходов русскоязычных жителей страны - незнание эстонского языка.
Среди причин также были названы низкая финансовая грамотность и отсутствие у русскоязычных необходимых социальных связей.
Открывавшая дискуссию журналист издания «Деловые ведомости» Олеся Лагашина привела данные из отчета о развитии человеческого потенциала за 2016-2017 год. В разделе, посвященном национальной сегрегации на рынке труда, говорилось, что после восстановления независимости страны значительно увеличилось количество так называемых «белых воротничков» - но в первую очередь, среди эстонцев.
«За прошедшие с тех пор годы ситуация не слишком изменилась. По данным Департамента статистики за 2021 год, неэстонцы в два раза меньше представлены среди руководителей, меньше представлены среди топ-специалистов и специалистов среднего звена. При этом чернорабочих среди русскоязычных почти в два раза больше, чем среди эстонцев. Причину такой сегрегации на рынке труда социологи усматривали в области образования, часто при этом ссылались на незнание языка. С позицией на рынке труда, очевидно, связан и более низкий уровень доходов», - отметила Лагашина.
По ее словам, в частном бизнесе русскоязычные вполне успешны, но, если судить по среднему показателю, доходы русскоязычных действительно ниже. Например, по статистике за 2021 год уровень относительной бедности среди местных российских граждан составляет 37,5%, что существенно выше среднего по стране. Последнее может быть связано с тем, что среди них много пенсионеров, но в целом и среди молодых уровень доходов ниже. Кроме того, уровень финансовой грамотности среди русскоязычных школьников ниже, чем среди эстонских. «Хотя, на мой взгляд, проблема не только в этом и не только в языке: причина кроется в отсутствии связей, т.е. социального капитала», - подчеркнула Олеся Лагашина.
«Я бы хотел обратить внимание на самую уязвимую группу - русскоязычных женщин. Потому что наравне с тем, что эстонцы зарабатывают больше неэстонцев, мы наблюдаем еще и значительную разницу в зарплатах мужчин и женщин. К тому же именно они захватили «тонущие корабли», как немецкий социолог и мыслитель Ульрих Бек называл сферы, подверженные наиболее быстрым переменам и рационализации", - отметил другой участник панельной дискуссии, ведущий ETV+ и «Радио 4» Андрей Титов.
По его словам, еще одна проблема в том, что именно русскоязычные куда больше, чем эстонцы, поддерживают традиционные гендерные роли и уверены, что основная задача женщины - создать семью и рожать, а мужчина должен делать карьеру и зарабатывать деньги. При таком раскладе женщине неизбежно приходится жертвовать своей индивидуальностью и возможностями самореализации.
Модерировавший дискуссию президент Русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус отметил, что в ситуации, когда правительство вынуждено серьезно сокращать расходы из-за ухудшения экономической ситуации и того, что накопленные в хорошие периоды госрезервы были израсходованы, спасение утопающих во многом становится делом рук самих утопающих.
«Конечно, ряд принятых недавно решений, к примеру, ускоренное повышение минимальной зарплаты, оплата места в домах попечения, повышение учебных стипендий и размера учебного кредита, увеличение ряда пособий ситуацию хоть и облегчит, но качественно не изменит. Поэтому важно как можно больше уделять внимания таким темам как повышение квалификации, переобучение, поддержка предпринимательства и, конечно, улучшение финансовой грамотности, которая у русскоязычных жителей ниже, чем у эстонцев. Ключ к решению проблемы во многом кроется как раз в этом», - сказал Кирилл Клаус.
Олеся Лагашина в ходе дискуссии представила изданную «Деловыми ведомостями» книгу Яака Роосааре «Как стать богатым. Учебник» - практическое руководство о том, как планировать свои финансы, как инвестировать и создавать пассивный доход.
В дискуссии помимо Олеси Лагашиной и Андрея Титова также приняли участие эксперт в сфере поддержки предпринимательства и запуска стартапов Яна Будковская и один из создателей платформы Cerebrum Hub, предлагающей возможности для переобучения и трудоустройства, Владимир Ниинимяки.