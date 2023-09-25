Пн, 25.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Граждан девяти стран развернули на границе в Нарве

Эрик Калда
Facebook
Comments
Граница Эстонии и России в Нарве.
Граница Эстонии и России в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В минувшие выходные с эстонско-российской границы в Нарве были отправлены обратно 36 молдаван и ряд граждан других стран.

В выходные на Нарвском шоссейном погранпункте 36 гражданам Молдовы, пяти украинцам, четырем россиянам, трем израильтянам, двум боливийцам, одному перуанцу, одному колумбийцу, одному американцу и одному британцу был запрещен въезд в Эстонию.

Наиболее частыми причинами запрета на въезд было то, что у людей не имелось необходимых документов, они не могли четко сформулировать цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек мог представлять угрозу общественному порядку или безопасности.

На иностранцев был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию. ("СП")

Facebook
Comments

Ключевые слова

Нарва
Наверх