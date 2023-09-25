Граждан девяти стран развернули на границе в Нарве

В выходные на Нарвском шоссейном погранпункте 36 гражданам Молдовы, пяти украинцам, четырем россиянам, трем израильтянам, двум боливийцам, одному перуанцу, одному колумбийцу, одному американцу и одному британцу был запрещен въезд в Эстонию.

Наиболее частыми причинами запрета на въезд было то, что у людей не имелось необходимых документов, они не могли четко сформулировать цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек мог представлять угрозу общественному порядку или безопасности.