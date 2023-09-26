ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Поговорка "Умный не спешит" применима и к зеленому повороту

Причина прежде всего в том, что заданный ранее темп норовит задушить предприятия и экономику этих стран и означает большие дополнительные расходы для населения. Все это неизбежно сопровождается противодействием общества и ростом успеха правых популистов.

В других частях света за пределами Европы энтузиазм по поводу зеленого поворота уже раньше был значительно ниже. Поэтому чрезмерная поспешность Европы в реализации зеленой политики может серьезно угрожать ее глобальной конкурентоспособности.

Как в такой ситуации должна действовать Эстония, для нынешней правительственной коалиции которой зеленый поворот также является одним из главных идеологических краеугольных камней?

Нет никаких причин отказываться от усилий по сокращению выбросов углекислого газа и стремления сделать общее хозяйствование и ведение дел более экономичными. Это очевидный путь в будущее.

Но не менее важно признать, что движение в этом направлении должно происходить посильным темпом. При этом правительство должно быть в состоянии подробно объяснить обществу, как зеленая реформа улучшит жизнь, каковы связанные с этим затраты и каковы ощутимые победы. Простое размахивание красивыми лозунгами в ситуации, когда из-за зеленого перехода становится меньше рабочих мест, растут расходы домохозяйств и повышаются налоги, неизбежно приведет к широкомасштабному противодействию.