Катри Райк начинает работать представителем Тартуского университета в Ида-Вирумаа

Со среды, 27 сентября, бывший мэр Нарвы Катри Райк будет работать представителем Тартуского университета (ТУ) в Ида-Вирумаа, основными обязанностями которого являются развитие деятельности университета в Ида-Вирумаа и содействие сотрудничеству с местными предпринимателями.
Ида-Вирумаа – экономически и стратегически важный регион для Эстонии, центром его развития до сих пор была сланцевая промышленность, отягощающая окружающую среду, сообщает ТУ. "В ситуации, когда вся мировая экономика ищет пути сокращения выбросов CO2, Ида-Вирумаа должна приложить максимум усилий для осуществления необходимых изменений в Эстонии".
По словам проректора по развитию Тыну Эско, важно, чтобы национальный университет поддерживал Ида-Вирумаа и Нарву в осуществлении справедливого перехода. "Для наших исследователей сотрудничество с крупными промышленными предприятиями Ида-Вирумаа – это хорошая возможность применить наукоемкие решения в реальной жизни, будь то, например, производство зеленого водорода, добыча редкоземельных металлов, применение цифровых технологий. Все это способствует плавному изменению экономики и рынка труда Ида-Вирумаа, что, однако, требует прочной связи университета с местным сообществом и предпринимателями. Многолетний опыт Катри Райк в Ида-Вирумаа создает хорошие возможности донести до местных жителей послание Тартуского университета», — добавил Эско.
Райк сняли с должности мэра
Вотум недоверия мэру Нарвы Катри Райк на прошедшем 16 сентября внеочередном заседании Нарвского горсобрания поддержали 19 депутатов из 27 присутствовавших на заседании, четверо отсутствовали.
Чуть более половины проголосовавших за недоверие - члены Центристской партии Эстонии. По заявлению председателя инициировавшей вотум фракции "Narva" - центриста Алексея Евграфова, причиной для снятия Райк с должности стала невозможность наладить нормальное сотрудничество между мэрией и городским собранием, а также проявленная Райк некомпетентность в ряде вопросов.
Задача представителя – подготовить стратегию и план действий, чтобы услуги университета и проекты сотрудничества дошли до предприятий и организаций Ида-Вирумаа. В планировании деятельности участвуют Нарвский колледж и другие подразделения университета, имеющие возможность инициировать и реализовывать проекты.
По словам Катри Райк, развитие Ида-Вирумаа важно для всей Эстонии. "Это первая промышленная зона Эстонии, и она останется таковой в будущем. Это особое время с точки зрения справедливого перехода, когда становится ясно, какое будущее ждет этот регион. Тартуский университет может внести особый вклад в развитие Ида-Вирумаа и Нарвы. Я приложу все силы для реализации миссии университета на службе обществу", - сказал Райк.
Представитель Ида-Вирумаа входит в состав ректората ТУ, и его работу организует проректор по развитию. Рабочее место Катри Райк находится в Нарвском колледже ТУ.
Катри Райк ранее работала в Тартуском университете руководителем информационной службы и референтом ректора (1991–1999 гг.), а также директором Нарвского колледжа (1999–2007, 2009–2015 гг.). В 2017 году университет наградил Катри Райк медалью Skytte. Райгил имеет докторскую степень по истории Тартуского университета.