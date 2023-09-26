Катри Райк начинает работать представителем Тартуского университета в Ида-Вирумаа

Ида-Вирумаа – экономически и стратегически важный регион для Эстонии, центром его развития до сих пор была сланцевая промышленность, отягощающая окружающую среду, сообщает ТУ. "В ситуации, когда вся мировая экономика ищет пути сокращения выбросов CO2, Ида-Вирумаа должна приложить максимум усилий для осуществления необходимых изменений в Эстонии".

По словам проректора по развитию Тыну Эско, важно, чтобы национальный университет поддерживал Ида-Вирумаа и Нарву в осуществлении справедливого перехода. "Для наших исследователей сотрудничество с крупными промышленными предприятиями Ида-Вирумаа – это хорошая возможность применить наукоемкие решения в реальной жизни, будь то, например, производство зеленого водорода, добыча редкоземельных металлов, применение цифровых технологий. Все это способствует плавному изменению экономики и рынка труда Ида-Вирумаа, что, однако, требует прочной связи университета с местным сообществом и предпринимателями. Многолетний опыт Катри Райк в Ида-Вирумаа создает хорошие возможности донести до местных жителей послание Тартуского университета», — добавил Эско.