Исследование: более половины пешеходов беспокоят мчащиеся по дорогам электросамокаты

Жители Эстонии желают как можно быстрее добираться до места назначения, причем так, чтобы никто не мешал им ехать с выбранной скоростью. Как показало проведенное If Kindlustus исследование, транспортные средства, движущиеся по дороге с различной скоростью, создают большую напряженность.
Результаты опроса показали, что жители Эстонии часто передвигаются не только на автомобилях, но также и на других средствах транспорта. 81% жителей ездит на автомобилях, кроме того, 60% - на велосипедах, 14% - на электросамокатах, 7% - на мотоциклах и 4% - на мопедах.
Ответы респондентов показали, что движущиеся по одной дороге различные средства транспорта вызывают недовольство. Например, 51% пешеходов раздражает, когда мимо них по тротуару проезжают на электросамокате на большой скорости. 27% пешеходов беспокоят быстро лавирующие между ними велосипедисты. 32% автомобилистов раздражают едущие между машинами велосипедисты, а 15% - те же велосипедисты, едущие по обочине. Пятую часть автомобилистов доводят до кипения мотоциклисты и водители мопедов, протискивающиеся среди машин в городе.
По словам руководителя группы по ущербу транспортным средствам If Kindlustus Таави Крууси, людей беспокоит тот факт, что транспортные средства движутся по дороге с разной скоростью.
«Конечно, было бы безопаснее, если бы у нас были отдельные дороги для автоводителей, велосипедистов и пешеходов. С одной стороны, спешащим мешают ездящие медленнее; с другой стороны, разная скорость транспортных средств создает опасные ситуации и является причиной большего числа аварий», - пояснил Круус.
Опрос показал, что не все одинаково относятся к дорожному движению. Например, если менее половины мужчин беспокоят мчащиеся среди пешеходов электросамокаты, то у женщин этот показатель возрастает до 59 процентов. Снующие между машинами в городе мотоциклы и мопеды не особо беспокоят молодежь, тогда как водителей среднего и старшего возраста они беспокоят гораздо больше.
«При этом можно также заметить различия между различными городами и регионами Эстонии. В Таллинне и других крупных городах маневрирующие между автомобилями мопеды и мотоциклы беспокоят около четверти водителей, тогда как велосипедисты вызывают это чувство уже у половины водителей. В других регионах люди относятся к этому гораздо спокойнее», - добавил Круус.
Определенные различия также можно заметить в разбивке по национальности респондентов. Если трое из пяти эстонцев не любят, когда по тротуарам ездят на электросамокатах, то среди представителей других национальностей это беспокоит только двоих из пяти. Едущие по обочине велосипедисты беспокоят лишь десятую часть эстонцев, тогда как пятая часть представителей других национальностей бросает на них неодобрительный взгляд.
В исследовании также задавался вопрос о поведении самих респондентов: например, ездят ли они слишком быстро на велосипеде или самокате по тротуару, или лавируют между машинами в городе. Лишь отдельные ответили, что их собственное движение может раздражать других.
«Наверное, это вопрос зачастую касается понимания и признания человеком того, что его собственная манера вождения может мешать другим участникам дорожного движения. В любом случае как автоводители, так и передвигающиеся по тротуарам пользователи прочих транспортных средств должны считаться с теми, кто движется медленнее. При их обгоне следует при необходимости снижать скорость, чтобы уменьшить количество опасных ситуаций и аварий», - пояснил Круус.
Сравнивая культуру дорожного движения в странах Балтии, можно заметить, что мчащиеся по тротуару электросамокаты беспокоят около половины пешеходов во всех странах. Жителей Эстонии больше, чем остальных беспокоят велосипедисты, едущие по тротуару с высокой скоростью. Литовцев больше всего беспокоят маневрирующие в городах между машинами велосипеды, мопеды и мотоциклы. Спокойнее всех относятся к различным видам транспорта на дороге жители Латвии.
В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.