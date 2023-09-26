На фестивале в Нарва-Йыэсуу людям раздали 800 порций супа из миноги

- Сколько я раздаю этот суп с 2017 года, он впервые ушел весь за два часа и двадцать минут, а в другие года мы еще возили суп в Синимяэ и Ольгина. В этот раз все раздали на месте - и ничего не осталось, - доволен мэр Максим Ильин, облачавшийся на несколько часов в костюм работника кухни.

Приготовлением супа из миноги занимался Артем Романов из ТОО "Darix". Он наварил 300 литров, а мэр раздал более 800 порций. "Видел, что некоторые женщины по три раза вставали в очередь", - отметил Ильин, довольный тем, как удалось угостить гостей.

Люди приезжали в Нарва-Йыэсуу на Фестиваль миноги не только из Ида-Вирумаа, но также прибывали автобусы из Таллинна, Пярну, Даугавпилса (Латвия). Одна пара супругов-латышей отметила, что у них там тоже ловится минога, но попробовать из нее деликатесы можно только в Нарва-Йыэсуу, где этой не то рыбе, не то змее посвящается полноценный фестиваль. По невеселой иронии судьбы, именно этой паре не хватило фирменного супа, так что им пришлось довольствоваться деликатесами с прилавков, которые были, впрочем, ничуть не хуже и в большом ассортименте.

Традиция проводить Фестиваль миноги в Нарва-Йыэсуу зародилась еще в 2009 году, когда попытались устроить гонки живой миноги, на которые запретительно отреагировали защитники животных. Потом с годами то начинание превратилось в широкую ярмарку, схожую с Днем рыбака.

Фестиваль миноги проводится в Нарва-Йыэсуу традиционно во второй половине сентября - время лова миноги на реке Нарва. Минога - это единственный представитель семейства миноговых и единственный из отряда миногообразных в группе низших позвоночных класса круглоротых.

В числе угощений на Фестивале миноги в Нарва-Йыэсуу ежегодно обязательно присутствует местное изобретение - гунгербургер, своеобразный хот-дог, в котором вместо сосиски оказывается приготовленным то самое водное позвоночное животное со змеевидным телом - не рыба и не змея. Имеет большой успех у гурманов.