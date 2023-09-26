В школе программирования kood/Jõhvi состоялся выпуск первых учеников

Из поступивших в школу в 2021 году 39 студентов уже закончили программу, а 83 ученика продлили свое обучение и планируют закончить учеебное заведение в ближайшие месяцы. "Важнее всего не количество учеников, успешно завершивших программу, а их вклад в сферу информационных технологий и их способность быть успешными в рабочей среде, - отмечает руководитель по поиску талантов Kood/Jõhvi Лйиз Лейдсаар. - На данный момент уже более 50 наших настоящих и бывших учеников вышли на рынок труда, и для нас это настоящий показатель успеха"

Большинство тех, кто пошел работать в сферу информационных технологий после окончания школы, стали программистами и инженерами по разработке программного обеспечения, но также есть руководители проектов, специалисты по тестированию и технической поддержке, а также предприниматели. "В школе уже выросло несколько стартапов, таких как MindSee, разрабатывающий искусственный интеллект. Сейчас MindSee находится в топ-20 участников конкурса стартапов Ajujaht и активно набирает других учеников на работу в качестве разработчиков", - добавляет Лейдсаар.

"На рынке труда наши выпускники выделяются практическим опытом работы над проектами, умением работать в команде и самодисциплиной. Мы рады видеть, что предприятия ценят эти качества, и теперь многие ученики Kood/Jõhvi стали ценными ИТ-специалистами на рынке труда", - описывает Лейдсаар характеристики, которым обучают учеников в kood/Jõhvi помимо программирования.

Ценность такого подхода к обучению также подтверждают и компании, которые взяли на работу учеников kood/Jõhvi. По словам Леэли Рохумаа, директора по персоналу эстонской компании-единорога Glia, сотрудничество с kood/Jõhvi - это инвестиция в будущее ИТ-талантов. "За последние полтора года мы наблюдали значительное развитие одного талантливого молодого ученика. Для нас это является подтверждением того, что навыки людей, учащихся в kood/Jõhvi, соответствуют потребностям технологических компаний. Такое сотрудничество обогащает нас, как компанию, и укрепляет всю ИТ-отрасль в целом", - сказала Рохумаа, добавив, что их сотрудничество с kood/Jõhvi безусловно продолжится.

На прошлой неделе началось обучение 215 студентов из третьего набора в kood/Jõhvi, которые были отобраны из 3600 кандидатов. Сейчас в школе учатся более 700 человек 24 разных национальностей. 11% учеников имеют основное образование, 58% - среднее, а 31% - высшее образование. Увеличение доли женщин в ИТ-секторе было одной из миссий kood/Jõhvi с момента ее создания, и в настоящее время в школе учатся 30% студенток.