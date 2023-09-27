Катри Райк: Тоотс понимает, что Эстония начинается в Нарве?

"Каким мэром будет Яан Тоотс, это он должен сам показать своими поступками в течении следующих нескольких месяцев. Будет ли он заниматься такими техническими вопросами города, либо он понимает глубокий смысл этой фразы — в Нарве начинается Эстония, в Нарве начинается Европа", - приводят в среду слова Катри Райк утренние теленовости ERR.

О том, что новым мэром Нарвы может стать вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс, кандидатуру которого выдвигает правящая фракция в местном горсобрании, стало известно 26 сентября.

У Тоотса, который сейчас является депутатом Тартуского горсобрания, большой опыт работы в органах охраны правопорядка и в сфере предпринимательства.

Нарвские депутаты от правящей фракции Narva считают, что он сможет привнести больше конструктива в сотрудничество между мэрией и горсобранием и сосредоточиться на эффективном управлении городом.

Выборы мэра планируют провести в следующий четверг.