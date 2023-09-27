Катри Райк: Тоотс понимает, что Эстония начинается в Нарве?

Экс-мэр Нарвы Катри Райк затруднилась дать оценку тому, каким градоначальником мог бы быть Яан Тоотс, которого видит новым руководителем города правящая фракция Нарвского горсобрания.
"Каким мэром будет Яан Тоотс, это он должен сам показать своими поступками в течении следующих нескольких месяцев. Будет ли он заниматься такими техническими вопросами города, либо он понимает глубокий смысл этой фразы — в Нарве начинается Эстония, в Нарве начинается Европа", - приводят в среду слова Катри Райк утренние теленовости ERR.
О том, что новым мэром Нарвы может стать вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс, кандидатуру которого выдвигает правящая фракция в местном горсобрании, стало известно 26 сентября.
У Тоотса, который сейчас является депутатом Тартуского горсобрания, большой опыт работы в органах охраны правопорядка и в сфере предпринимательства.
Нарвские депутаты от правящей фракции Narva считают, что он сможет привнести больше конструктива в сотрудничество между мэрией и горсобранием и сосредоточиться на эффективном управлении городом.
Выборы мэра планируют провести в следующий четверг.
Катри Райк была отправлена в отставку с поста мэра Нарвы 16 сентября.