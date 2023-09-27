Рейтинг партий: реформисты и центристы упали, Isamaa продолжает расти

За неделю поддержка Партии реформ упала на один процентный пункт. Поддержка EKRE в течение последних шести недель оставалась на уровне между 23-24 процентами. Рейтинг Центристской партии за последние пять недель упал на 2,6 процентных пункта, пишет rus.delfi .

Поддержка Isamaa за неделю выросла на 1,4 процентных пункта и на 4,8 процентных пункта за последние пять недель. Это самый высокий показатель за все время, что Norstat проводит опросы партийных предпочтений. Поддержка Eesti 200 за последние пять недель упала на 2,4 процентных пункта и находится на самом низком уровне с декабря 2019 года.