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Реконструкция Нарвской ратуши признана "Делом года"

Эрик Калда
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Нарвская ратуша.
Нарвская ратуша. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Проект города Нарвы "Реконструкция здания и площади Нарвской ратуши" получил титул "Дело года 2023".

Титул "Дело года" присуждается на торжественном мероприятии, посвященном Дню самоуправлений.

В этом году празднование Дня самоуправлений в сентябре состоялось в волости Раэ 21-22, где указанный проект был удостоен звания "Дело года 2023".

Работы по ремонту Ратуши в Нарве длились более двух лет и завершились в марте 2023 года.

Целью конкурса "Дело года" является выразить признание учреждениям или лицам, чья деятельность внесла значительный вклад в развитие жизни на уровне местного самоуправления или оказала значительное влияние на региональное развитие Эстонии, сообщает официальный сайт Нарвы.

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