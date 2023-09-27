Реконструкция Нарвской ратуши признана "Делом года"

Титул "Дело года" присуждается на торжественном мероприятии, посвященном Дню самоуправлений.

В этом году празднование Дня самоуправлений в сентябре состоялось в волости Раэ 21-22, где указанный проект был удостоен звания "Дело года 2023".

Работы по ремонту Ратуши в Нарве длились более двух лет и завершились в марте 2023 года.