Реконструкция Нарвской ратуши признана "Делом года"

Проект города Нарвы "Реконструкция здания и площади Нарвской ратуши" получил титул "Дело года 2023".
Титул "Дело года" присуждается на торжественном мероприятии, посвященном Дню самоуправлений.
В этом году празднование Дня самоуправлений в сентябре состоялось в волости Раэ 21-22, где указанный проект был удостоен звания "Дело года 2023".
Работы по ремонту Ратуши в Нарве длились более двух лет и завершились в марте 2023 года.
Целью конкурса "Дело года" является выразить признание учреждениям или лицам, чья деятельность внесла значительный вклад в развитие жизни на уровне местного самоуправления или оказала значительное влияние на региональное развитие Эстонии, сообщает официальный сайт Нарвы.