ПОЛИЦИЯ ⟩ В Йыхви и Нарве избили женщин и мужчину

26 сентября в полицию сообщили, что во время бытовой ссоры в квартире на улице Раху в Нарве 48-летний мужчина ударил 49-летнюю женщину.
Полиция задержала драчуна. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
В тот же день поступило сообщение, что в городе Йыхви 51-летний мужчина ударил мужчину, призывавшего его к порядку. Полиция задержала драчуна.
26 сентября в полицию сообщили, что в увеселительном заведении на улице Пяхклимяэ в Нарве побили 21-летнюю женщину.
27 сентября в полицию сообщили, что во время ссоры в многоквартирном доме на улице Солдина в Нарве 44-летний мужчина ударил жену. Полиция задержала драчуна. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.