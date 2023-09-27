ПОЛИЦИЯ ⟩ В Йыхви и Нарве избили женщин и мужчину

Полиция задержала драчуна. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

В тот же день поступило сообщение, что в городе Йыхви 51-летний мужчина ударил мужчину, призывавшего его к порядку. Полиция задержала драчуна.

26 сентября в полицию сообщили, что в увеселительном заведении на улице Пяхклимяэ в Нарве побили 21-летнюю женщину.