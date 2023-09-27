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ПОЛИЦИЯ ⟩ В Йыхви и Нарве избили женщин и мужчину

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

26 сентября в полицию сообщили, что во время бытовой ссоры в квартире на улице Раху в Нарве 48-летний мужчина ударил 49-летнюю женщину.

Полиция задержала драчуна. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

В тот же день поступило сообщение, что в городе Йыхви 51-летний мужчина ударил мужчину, призывавшего его к порядку. Полиция задержала драчуна.

26 сентября в полицию сообщили, что в увеселительном заведении на улице Пяхклимяэ в Нарве побили 21-летнюю женщину.

27 сентября в полицию сообщили, что во время ссоры в многоквартирном доме на улице Солдина в Нарве 44-летний мужчина ударил жену. Полиция задержала драчуна. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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