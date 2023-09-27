Много молдаван развернули на границе

Накануне еще троих молдаван отправили обратно. Наиболее частыми причинами запрета на въезд было то, что у людей не имелось необходимых документов, они не могли четко сформулировать цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек мог представлять угрозу общественному порядку или безопасности.