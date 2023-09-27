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Много молдаван развернули на границе

Эрик Калда
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Илья Смирнов

26 сентября девяти молдаванам, пяти россиянам, трем украинцам, двум израильтянам и одному гражданину США на шоссейном погранпункте был запрещен въезд в Эстонию.

Накануне еще троих молдаван отправили обратно. Наиболее частыми причинами запрета на въезд было то, что у людей не имелось необходимых документов, они не могли четко сформулировать цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек мог представлять угрозу общественному порядку или безопасности.

На иностранцев был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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