В Вирумааском колледже в Ночь ученых можно будет приручить искусственный разум

Нынешнее мероприятие будет посвящено раскрытию тайн искусственного интеллекта, и занятия тут найдутся как для больших, так и для маленьких. Двери колледжа будут открыты с 18 до 21 часа, а программа вечера подготовлена в сотрудничестве Вирумааского колледжа и Кохтла-Ярвеской гимназии.

В Ночь ученых состоятся как презентации, так и практические занятия, которые помогут лучше изучить искусственный разум, а также заставить его работать себе на радость и на пользу. Учителям покажут приемы, как с помощью искусственного интеллекта делать уроки более интересными, писать музыку, готовить викторины и совершенствовать навыки владения английским языком.

Взрослым и детям постарше продемонстрируют возможности программирования и инфотехнологий в деле упрощения неудобных занятий, а также изготовят умную машину для сортировки мусора. Участники получат возможность испытать творческие способности искусственного интеллекта, а также вместе написать картины и стихи.

В нынешнюю Ночь ученых хватит занятий и для рук: участники смогут нарисовать компас, смастерить работающую с помощью механической энергии катапульту, испытать разные машины, стенды энергии и солнечных панелей, а также конструкторы. Интересующиеся смогут также сами смастерить искусственный разум из вторичных материалов.

По словам главного организатора нынешней Ночи ученых, руководителя Вирумааского колледжа по развитию Анны Кальюсаар, в этом году не нужно предварительно регистрироваться для участия в мастер-классах. "Все рабочие комнаты будут открыты весь вечер, и желающие смогут посетить их в удобное для себя время".