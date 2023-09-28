Член Рийгикогу Алексей Евграфов (Центристская партия) на инфочасе правительства поинтересовался, есть ли у государства конкретный план по оказанию помощи тем малым предприятиям, бизнес которых пострадал из-за войны в Украине.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как помочь мелким предпринимателям Ида-Вирумаа, которым грозит банкротство, поскольку их деятельность нарушена из-за развязанной Россией войны в Украине и введенных санкций?
Министр регионального развития Мадис КАЛЛАС (Социал-демократическая партия):
- К сожалению, влияние войны в Украине очень велико для многих предприятий по всей Эстонии, включая, конечно же, Ида-Вирумаа. Могу только сказать, что какими бы ужасными и тяжелыми ни были страдания наших предпринимателей и наших людей, они не сравнимы со страданиями жертв войны в Украине. Поэтому ситуация именно такая, и можно надеяться, что те предприятия, которым придется закрыть свои двери, получат поддержку от государства через кассу по безработице или другие меры.
Сейчас это неизбежность, но мы надеемся, что когда-нибудь этот ужас закончится и предприятия также смогут вернуться к своему обычному ритму. К сожалению, это так.