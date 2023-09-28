Эстафету осенних вечеров подхватят рок-музыканты

Прозвучат кавер-версии хитов известных рок-исполнителей, таких как группа "Кино", "Тараканы", Оззи Осборн, "Ария", "Iron Maiden", "Papa Roach", "The Offspring" и другие.

Группа "JESA" образовалась два года назад осенью, но в составе опытные и, возможно, знакомые идавирусцам музыканты Евгений Янушевский, Аллан Оя, Сергей Казаков и Юри Линк. Каждый из них выступал или выступает в составе разных групп, а иногда и сольно.

Евгений не только играет, но и поет. Аллан - великолепный басист, около двадцати лет назад они начинали музицировать вместе с Юри Линком. Сергей - саксофонист в Йыхвиском биг-бенде, а как барабанщик участвовал в нескольких ида-вируских рок-группах. Объединившись в группу под названием "JESA" (аббревиатура имен участников), они стараются найти свой стиль. Впервые выступили на "Ритмах осеннего вечера" в прошлом году, завоевав сердца многих кохтлаярвесцев.

- С радостью встретимся с ними вновь, - сказал Юри Линк. - Вспомним вместе любимые композиции и сыграем что-нибудь новенькое. Концерт будет длиться полтора часа.