На фестивале джаза прозвучит и рок тоже

В субботу, 30 сентября в 17.00 в Силламяэском центре культуры состоится международный фестиваль "Jazz Time X". Однако в зале будут звучать не только джазовые композиции, но и другие музыкальные стили. Вход свободный.
Директор "Jazz Time" Владимир Высоцкий сказал, что фестиваль постепенно переместился с лета в осень, потому что стараются найти оптимально удобное время для силламяэсцев.
- Летом в Ида-Вирумаа, также и в нашем городе, проходит много мероприятий, люди ездят отдыхать, кто-то занимается в саду-огороде, - рассуждает он. - К концу сентября жизнь становится спокойнее - учебный год вошел в колею, дела завершены. Надеюсь, что в субботу публики в зале будет много, тем более что музыкальные границы нашего фестиваля значительно расширились, предложим слушателям не только джаз, но и фанк, поп- и рок-музыку.
Традиция джазового фестиваля в Силламяэ продолжается уже почти два десятилетия, но название "Jazz Time X" говорит о том, что уже десять лет как команда энтузиастов во главе с Владимиром Высоцким взяла бразды правления в свои руки.
Ни один фестиваль не похож на другой, каждый раз организаторы стараются найти что-то новое. Начнут концерт зарубежные гости "Neff Irizarry Trio", в нем объединились музыканты из США и Эстонии. Гитарист Нефф Иризари однажды выступал на силламяэской сцене, и завсегдатаи фестиваля наверняка запомнили этого талантливого исполнителя. В полуторачасовой программе они готовы окунуть слушателей в классику и современный джаз.
Молодое поколение джазовых музыкантов представит коллектив из Таллинна - это квартет Карла Мартина Кирма.
Хедлайнер фестиваля - Ollie и его группа, исполнитель стал широко известен на конкурсе "Eesti laul" в этом году, заняв второе место после Алики, представлявшей Эстонию на "Евровидении".
- Ollie - любимец молодежи, очень хотелось, чтобы и силламяэсцы могли познакомиться с его творчеством воочию, - комментирует выбор Владимир Высоцкий. - Радует, что предстоящий концерт - это подарок для зрителей: благодаря поддержке города, "Силмета", "Орава талу" и фонда "Культурный капитал" все концерты субботнего вечера будут бесплатными.