На фестивале джаза прозвучит и рок тоже

Директор "Jazz Time" Владимир Высоцкий сказал, что фестиваль постепенно переместился с лета в осень, потому что стараются найти оптимально удобное время для силламяэсцев.

- Летом в Ида-Вирумаа, также и в нашем городе, проходит много мероприятий, люди ездят отдыхать, кто-то занимается в саду-огороде, - рассуждает он. - К концу сентября жизнь становится спокойнее - учебный год вошел в колею, дела завершены. Надеюсь, что в субботу публики в зале будет много, тем более что музыкальные границы нашего фестиваля значительно расширились, предложим слушателям не только джаз, но и фанк, поп- и рок-музыку.

Традиция джазового фестиваля в Силламяэ продолжается уже почти два десятилетия, но название "Jazz Time X" говорит о том, что уже десять лет как команда энтузиастов во главе с Владимиром Высоцким взяла бразды правления в свои руки.

Ни один фестиваль не похож на другой, каждый раз организаторы стараются найти что-то новое. Начнут концерт зарубежные гости "Neff Irizarry Trio", в нем объединились музыканты из США и Эстонии. Гитарист Нефф Иризари однажды выступал на силламяэской сцене, и завсегдатаи фестиваля наверняка запомнили этого талантливого исполнителя. В полуторачасовой программе они готовы окунуть слушателей в классику и современный джаз.

Молодое поколение джазовых музыкантов представит коллектив из Таллинна - это квартет Карла Мартина Кирма.

Хедлайнер фестиваля - Ollie и его группа, исполнитель стал широко известен на конкурсе "Eesti laul" в этом году, заняв второе место после Алики, представлявшей Эстонию на "Евровидении".