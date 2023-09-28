В Йыхвиский концертный дом приедет самая комическая в мире опера

В пятницу, 29 сентября, в Йыхвиском концертном доме прозвучит опера "Играем Севильского цирюльника", представляющая собой мини-версию знаменитой оперы Россини на эстонском языке. Авторами веселой идеи являются три друга-музыканта: Айн Ангер, Алар Хаак и Сийм Селис.
Премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" в 1816 году провалилась, так как была сорвана клакерами или почитателями соперника Россини - композитора Джованни Паизиелло. Тем не менее постановка выдержала испытание временем и до сегодняшнего дня входит в мировой оперный репертуар.
Теперь опера прозвучит на эстонском языке, так как, по мнению авторов постановки, для публики все должно быть понятно и естественно. Большая часть перевода текста Пьера-Августина Бомарше существует уже сто лет, обновленное либретто написал Отт Килуск.
Один из авторов идеи, признанный бас Айн Ангер, говорит, что "Севильский цирюльник" увлек его своим сюжетом, энергией и юмором еще тогда, когда он пел в хоре театра "Estonia". "Несмотря на сравнительно маленький оперный опыт, уже тогда мне безумно нравилась эта музыка. Не зря ее величают самой комической оперой в мире".
Алар Хаак добавляет, что эта история всегда актуальна, поскольку говорит о любви и в то же время о выживании. "К тому же, ты узнаешь ее довольно быстро - наша версия длится менее полутора часов. Но лучшие мелодии в ней оставлены!"
Центральную роль Розины воплощают на сцене две солистки: меццо-сопрано Дара Савинова и Сандра Лаагус. Остальные партии исполняют Мехис Тийтс (Национальная опера "Estonia"), Тамар Нугис ("Estonia"), Павло Балакин, Айн Ангер, Анналийза Пиллак и Пеэтер Вельтманн. Постановщик - Кайли Вийдас (пярнуский театр "Endla"). Пярнуский городской оркестр выйдет на сцену под управлением Анри Кристофера Аавика. Спектакль создан при содействии "Eesti Kontsert" и НКО "Ooperiga Sõbraks".