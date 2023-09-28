В Йыхвиский концертный дом приедет самая комическая в мире опера

Премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" в 1816 году провалилась, так как была сорвана клакерами или почитателями соперника Россини - композитора Джованни Паизиелло. Тем не менее постановка выдержала испытание временем и до сегодняшнего дня входит в мировой оперный репертуар.

Теперь опера прозвучит на эстонском языке, так как, по мнению авторов постановки, для публики все должно быть понятно и естественно. Большая часть перевода текста Пьера-Августина Бомарше существует уже сто лет, обновленное либретто написал Отт Килуск.

Один из авторов идеи, признанный бас Айн Ангер, говорит, что "Севильский цирюльник" увлек его своим сюжетом, энергией и юмором еще тогда, когда он пел в хоре театра "Estonia". "Несмотря на сравнительно маленький оперный опыт, уже тогда мне безумно нравилась эта музыка. Не зря ее величают самой комической оперой в мире".

Алар Хаак добавляет, что эта история всегда актуальна, поскольку говорит о любви и в то же время о выживании. "К тому же, ты узнаешь ее довольно быстро - наша версия длится менее полутора часов. Но лучшие мелодии в ней оставлены!"