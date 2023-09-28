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Люганузе заменит помощника волостного старейшины: "Она работала против нас!"

Эрик Калда
, журналист
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По словам Хельве Петтай, она не держится изо всех сил за свое кресло и после сложения обязанностей помощника старейшины сможет снова заняться частным предпринимательством.
По словам Хельве Петтай, она не держится изо всех сил за свое кресло и после сложения обязанностей помощника старейшины сможет снова заняться частным предпринимательством. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Коалиция Люганузеского волостного собрания намерена на предстоящем заседании заменить нынешнего помощника волостного старейшины Хельве Петтай, которой предъявляют претензии за невыполнение обещаний стоявшего за ней избирательного союза.

Волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер собирается на сегодняшнем заседании, 28 сентября, внести в волостном собрании предложение об освобождении от должности члена волостного управления Хельве Петтай. Петтай как помощник волостного старейшины отвечает за коммунальное хозяйство, строительство, планирование, развитие и управление имуществом.

Снять хотят свои

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