Люганузе заменит помощника волостного старейшины: "Она работала против нас!"

Коалиция Люганузеского волостного собрания намерена на предстоящем заседании заменить нынешнего помощника волостного старейшины Хельве Петтай, которой предъявляют претензии за невыполнение обещаний стоявшего за ней избирательного союза.
Волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер собирается на сегодняшнем заседании, 28 сентября, внести в волостном собрании предложение об освобождении от должности члена волостного управления Хельве Петтай. Петтай как помощник волостного старейшины отвечает за коммунальное хозяйство, строительство, планирование, развитие и управление имуществом.