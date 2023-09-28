ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дилемма компетентности и политической пригодности

За последние несколько недель мы несколько раз освещали шаткость положения руководителей уездных муниципалитетов. Конечно, больше всего обсуждалось смещение Катри Райк с поста мэра Нарвы. Райк находилась у власти сравнительно недолго, но ее правление было заслуживающим внимания и необычным для Нарвы. Уже ее победа на последних местных выборах в Нарве показала, что горожанам надоела прежняя власть и ее стиль управления. За время правления Райк произошли очень большие изменения в лучшую сторону, особенно в имидже города в глазах остальной Эстонии.
Можно было бы подумать, что у Нарвы есть мэр, способный с годами привнести в город свежее развитие, поэтому его следует беречь и ценить. Но текущая политика взяла свое: Райк сняли.
Молодой мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер также является символом невиданного для этого города свежего ветра, благодаря которому репутация города быстро выросла. Но ходят слухи, что и ее положение уже не очень прочное, хотя с учетом расклада сил в горсобрании оно и раньше не было особо стабильным.
В сегодняшней газете мы пишем об отстранении помощника старейшины Люганузеской волости Хельве Петтай, компетентность которой оценивается по-разному, но в чьем случае сложно понять, в чем конкретно ее упрекают.
Политические амбиции и страсти в местных собраниях часто не подвластны голосу разума, который советует удерживать на высших должностях самоуправления способных людей, которые, например, нарасхват на других должностях или в частном бизнесе. Но такова уж политика, которая, с одной стороны, зачастую беспощадна к компетентности, но в то же время гарантирует возможность смены власти. И это последнее совсем не второстепенно.