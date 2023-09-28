ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дилемма компетентности и политической пригодности

Можно было бы подумать, что у Нарвы есть мэр, способный с годами привнести в город свежее развитие, поэтому его следует беречь и ценить. Но текущая политика взяла свое: Райк сняли.

Молодой мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер также является символом невиданного для этого города свежего ветра, благодаря которому репутация города быстро выросла. Но ходят слухи, что и ее положение уже не очень прочное, хотя с учетом расклада сил в горсобрании оно и раньше не было особо стабильным.

В сегодняшней газете мы пишем об отстранении помощника старейшины Люганузеской волости Хельве Петтай, компетентность которой оценивается по-разному, но в чьем случае сложно понять, в чем конкретно ее упрекают.