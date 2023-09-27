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На границе Кохтла-Ярве и Йыхви планируется построить два многоквартирных дома

Эрик Гамзеев
, журналист
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В среду руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик и мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер на площади перед городской управой подписали протокол о намерениях для строительства многоквартирных домов; старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель подписала аналогичное соглашение ранее.
В среду руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик и мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер на площади перед городской управой подписали протокол о намерениях для строительства многоквартирных домов; старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель подписала аналогичное соглашение ранее. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Через три года на краю Йыхвиского парка должны появиться по соседству друг с другом два новых многоквартирных дома, один из которых расположится на земле Йыхви, а второй - на земле Кохтла-Ярве.

Данные квартирные дома хочет построить Ида-Вируское инвестиционное агентство (IVIA), руководитель которого Теэт Куусмик заключил в среду с мэром Кохтла-Ярве соответствующий протокол об общих намерениях. Несколькими месяцами раньше Куусмик заключил подобное соглашение также с йыхвиским волостным старейшиной Марис Тоомель.

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