На границе Кохтла-Ярве и Йыхви планируется построить два многоквартирных дома

Через три года на краю Йыхвиского парка должны появиться по соседству друг с другом два новых многоквартирных дома, один из которых расположится на земле Йыхви, а второй - на земле Кохтла-Ярве.
Данные квартирные дома хочет построить Ида-Вируское инвестиционное агентство (IVIA), руководитель которого Теэт Куусмик заключил в среду с мэром Кохтла-Ярве соответствующий протокол об общих намерениях. Несколькими месяцами раньше Куусмик заключил подобное соглашение также с йыхвиским волостным старейшиной Марис Тоомель.