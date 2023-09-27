На границе Кохтла-Ярве и Йыхви планируется построить два многоквартирных дома

В среду руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик и мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер на площади перед городской управой подписали протокол о намерениях для строительства многоквартирных домов; старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель подписала аналогичное соглашение ранее.

Через три года на краю Йыхвиского парка должны появиться по соседству друг с другом два новых многоквартирных дома, один из которых расположится на земле Йыхви, а второй - на земле Кохтла-Ярве.