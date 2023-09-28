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Юные художники нашли вдохновение в родном краю

Ирина Кивисельг
, журналист
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Аарне Ханни доволен: разные техники, ракурсы и видение авторов, но видно, что дети искренне любят город, в котором живут.
Аарне Ханни доволен: разные техники, ракурсы и видение авторов, но видно, что дети искренне любят город, в котором живут. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Около двухсот рисунков в галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств - результат летней практики учеников. Это лишь часть того, что написали юные творцы на свежем воздухе в разных уголках родного города. Итоговая выставка - традиционное начало нового учебного года.

По словам руководителя художественного отделения Кохтла-Ярвеской школы искусств Аарне Ханни, каждый учебный год заканчивается пленэром и обычно ездили вместе куда-то на природу, но на этот раз ученики получили свободу выбора - место для рисования с натуры могли выбрать сами, и подавляющее большинство юных художников нашли вдохновение в родном городе.

- Искренне удивлен результату, - констатирует Аарне. - Ребята принесли толстые пачки рисунков, выбрать лучшие было непросто, несмотря на то, что повесили около двухсот рисунков.

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