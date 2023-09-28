Юные художники нашли вдохновение в родном краю

По словам руководителя художественного отделения Кохтла-Ярвеской школы искусств Аарне Ханни, каждый учебный год заканчивается пленэром и обычно ездили вместе куда-то на природу, но на этот раз ученики получили свободу выбора - место для рисования с натуры могли выбрать сами, и подавляющее большинство юных художников нашли вдохновение в родном городе.