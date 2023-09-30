Новый управляющий спа-отелем Мяэтагузе Сандер Реэло: "Наши двери снова открыты для всех, независимо от возраста"

У отеля мызы Мяэтагузе новые управляющий, название и подход. На новой должности управляющего осваивается бывший игрок молодежной сборной Эстонии Сандер Реэло, который почти 13 лет назад повесил на гвоздь свои вратарские перчатки и стал предпринимателем, а в последние годы занимается туристическим бизнесом. В Мяэтагузе его задача - вернуть местных жителей, которых возмутил недавний эксперимент с отелем для взрослых. А чтобы сделать название отеля более удобным для иностранных гостей, из названия исчезнет слово "Mäetaguse" и останется "Von Rosen SPA".