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Новый управляющий спа-отелем Мяэтагузе Сандер Реэло: "Наши двери снова открыты для всех, независимо от возраста"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Над головой Сандера Реэло висит портрет самой ленивой сотрудницы отеля - мызной кошки Мийсбет фон Розен. Сама модель не пожелала явиться на фотосессию, а занималась где-то своими кошачьими делами.
Над головой Сандера Реэло висит портрет самой ленивой сотрудницы отеля - мызной кошки Мийсбет фон Розен. Сама модель не пожелала явиться на фотосессию, а занималась где-то своими кошачьими делами. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

У отеля мызы Мяэтагузе новые управляющий, название и подход. На новой должности управляющего осваивается бывший игрок молодежной сборной Эстонии Сандер Реэло, который почти 13 лет назад повесил на гвоздь свои вратарские перчатки и стал предпринимателем, а в последние годы занимается туристическим бизнесом. В Мяэтагузе его задача - вернуть местных жителей, которых возмутил недавний эксперимент с отелем для взрослых. А чтобы сделать название отеля более удобным для иностранных гостей, из названия исчезнет слово "Mäetaguse" и останется "Von Rosen SPA".

- Вы пришли в Мяэтагузе с должности директора по развитию отеля "Toila SPA" и полтора месяца назад оказались в совершенно другом мире: если "Toila" - это огромный отель, построенный в свое время для лечения шахтеров, то "Von Rosen SPA" - маленький и уютный мызный оазис.

- Мяэтагузе по своей сути совершенно иной: если отель "Toila SPA" предлагает массу различных услуг, от стандартного размещения и посещения банного центра до лечебных процедур, то в Мяэтагузе лечебной части нет. У нас есть отель, ресторан и спа, а также мы предлагаем несколько расслабляющих и косметических процедур.

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