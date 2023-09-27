Нарвский музей впервые покажет свои древние тайны

Нарвскому музею принадлежит ценная коллекция барочных деревянных скульптур и фрагментов деревянного орнамента 17-18 веков. Предметы найдены на территории старого города Нарвы, разрушенного во время Второй мировой войны.

Фото: Narva muuseum.

Совместно с Эстонской академией художеств и высшей художественной школой Паллас Нарвский музей начинает изучение этих произведений с более чем 300-летней историей.

В рамках проекта будет проведена ревизия коллекции деревянного барокко - описаны и очищены предметы, проведена превентивная консервация. Это первый важный шаг в предстоящем масштабном исследовании Нарвского музея, сообщил музей.

3-4 октября всех желающих ждут в галерею Нарвского музея, где можно увидеть работу реставраторов с аутентичными предметами церковного деревянного зодчества, которые за 70 лет ни разу не экспонировались.

Понаблюдать за работой специалистов можно будет 4 октября в 11.00 и в 13.00 и 6 октября в 16.00.

Обзорные туры в составе небольших групп проведёт Анне Рауд, руководитель экспозиции Нарвского музея и куратор проекта. Туры пройдут на русском и эстонском языках. Количество мест в группах ограничено, необходима предварительная регистрация. Посещение мастерской входит в стоимость билета в Художественную галерею.