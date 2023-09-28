Cо сменой времени года Нарва стала осенней, а значит, культурной столицей Эстонии

На протяжении трех месяцев, с 23 сентября по 21 декабря, в Нарве пройдет серия концертов, театральных представлений, выставок, различных фестивалей, а также развлекательных и спортивных мероприятий, которые все вместе составляют программу осенней столицы.
Часть культурной программы осенней столицы уже позади, но и на последующие почти три месяца осталось немало интересного, о чем рассказала Нарвская городская управа, как главный координатор.
Например, любителям театрального искусства осенняя столица еще предложит спектакли как для детей, так и для взрослых. Русский театр Эстонии представит публике "Сирано де Бержерака" 25 октября и "Утиную охоту" 8 ноября. Для юных зрителей Русский театр сыграет новогодний спектакль в декабре. Нарвский театр "Ильмарине" радует юных зрителей целой серией спектаклей на протяжении всей осени.
С 1 по 9 октября в Нарве пройдет традиционная Неделя Северных стран с ее разнообразной программой мероприятий для всей семьи: выставки, мастер-классы, тематические встречи и дискуссии, а также множество интересных впечатлений и полезный опыт от северных соседей.
Нарвский Дом народов, в котором "проживают" национально-культурные и культурные общества, 22 октября распахнет все свои двери для широкой публики. В рамках дня открытых дверей гостям предложат интересные мастерские и познавательную экскурсию, а украшением программы станет концерт национальных обществ Эстонии.
Любителей музыки этой осенью в Нарве тоже ожидают яркие впечатления. Поклонники классики смогут отправиться на концерты Нарвского симфонического оркестра, а также запланированы Международный музыкальный фестиваль имени Евгения Мравинского, фестивали джазовой и рок-музыки и так далее.
Также в рамках программы осенней столицы состоятся концерт талантливых нарвских исполнителей "Любимые песни из кинофильмов" и смелый музыкальный эксперимент "Мультфест, или Рокеры детям".
Осенняя столица будет наполнена также развлекательно-спортивными мероприятиями. Одним из самых ярких событий станет 17 декабря ночной забег "STEBBY Eesti Ööjooks - Narva Talv".
Завершающим аккордом культурной программы осенней столицы станет, как обещает Нарвская горуправа, грандиозный гала-концерт 21 декабря. Именно в тот день Нарва передаст почетный титул городу Отепяэ, именуемому традиционно зимней столицей Эстонии.
Традиция переходящих сезонных столиц в Эстонии берет начало с 2000 года, но конкретно осенний титул оставался до 2009 года ничейным. В 2008 году инициативу проявила Нарвская горуправа - и ее поддержал в ту пору столичный мэр Эдгар Сависаар.
На самом деле в самый первый раз Нарва была осенней столицей Эстонии еще в 1999 году - на одну неделю в середине сентября, но то начинание тогда не прижилось.