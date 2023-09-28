Cо сменой времени года Нарва стала осенней, а значит, культурной столицей Эстонии

Часть культурной программы осенней столицы уже позади, но и на последующие почти три месяца осталось немало интересного, о чем рассказала Нарвская городская управа, как главный координатор.

Например, любителям театрального искусства осенняя столица еще предложит спектакли как для детей, так и для взрослых. Русский театр Эстонии представит публике "Сирано де Бержерака" 25 октября и "Утиную охоту" 8 ноября. Для юных зрителей Русский театр сыграет новогодний спектакль в декабре. Нарвский театр "Ильмарине" радует юных зрителей целой серией спектаклей на протяжении всей осени.

С 1 по 9 октября в Нарве пройдет традиционная Неделя Северных стран с ее разнообразной программой мероприятий для всей семьи: выставки, мастер-классы, тематические встречи и дискуссии, а также множество интересных впечатлений и полезный опыт от северных соседей.

Нарвский Дом народов, в котором "проживают" национально-культурные и культурные общества, 22 октября распахнет все свои двери для широкой публики. В рамках дня открытых дверей гостям предложат интересные мастерские и познавательную экскурсию, а украшением программы станет концерт национальных обществ Эстонии.

Любителей музыки этой осенью в Нарве тоже ожидают яркие впечатления. Поклонники классики смогут отправиться на концерты Нарвского симфонического оркестра, а также запланированы Международный музыкальный фестиваль имени Евгения Мравинского, фестивали джазовой и рок-музыки и так далее.