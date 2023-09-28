Новый мэр Нарвы будет получать 4000 евро

"На этой неделе мы встретились с кандидатом в мэры Нарвы Яаном Тоотсом и напрямую задали ему этот вопрос. На мой взгляд, он ответил очень хорошо, что полностью разделяет мою позицию. Он сказал, что работа мэром Нарвы - это не ради зарплаты, в чем-то это часть миссии. А 4000 евро вполне достаточно для того, чтобы оплачивать свои потребности в еде, одежде, жилье и так далее. К тому же мэр получает различные компенсации. У него служебная машина, ему оплачивают телефон. Я считаю, что сейчас, когда большинство жителей Нарвы столкнутся с беспрецедентным ростом цен на отопление, повышение зарплаты мэру было бы абсолютно неуместным. Никто в городе этого не поймет", - сказал Вадим Орлов.