Новый мэр Нарвы будет получать 4000 евро

Депутаты от правящей фракции Narva в Нарвском городском собрании пока не планируют повышать зарплату будущему мэру города. С 2019 года она составляет 4000 евро в месяц. Такой же оклад собираются утвердить и для нового градоначальника, выборы которого пройдут на следующей неделе.
"В ближайшее время зарплата у мэра точно расти не будет. На данный момент мы полагаем, что ему будет назначен оклад в размере 4000 евро", - сказал Rus.ERR председатель фракции Narva Алексей Евграфов.
Ранее стало известно, что кандидатом на пост мэра Нарвы от правящей фракции станет вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс.
"Тоотс на встрече с нами никаких претензий по зарплате не высказывал", - добавил Евграфов.
Ту же информацию Rus.ERR подтвердил и член фракции Narva Вадим Орлов.
"На этой неделе мы встретились с кандидатом в мэры Нарвы Яаном Тоотсом и напрямую задали ему этот вопрос. На мой взгляд, он ответил очень хорошо, что полностью разделяет мою позицию. Он сказал, что работа мэром Нарвы - это не ради зарплаты, в чем-то это часть миссии. А 4000 евро вполне достаточно для того, чтобы оплачивать свои потребности в еде, одежде, жилье и так далее. К тому же мэр получает различные компенсации. У него служебная машина, ему оплачивают телефон. Я считаю, что сейчас, когда большинство жителей Нарвы столкнутся с беспрецедентным ростом цен на отопление, повышение зарплаты мэру было бы абсолютно неуместным. Никто в городе этого не поймет", - сказал Вадим Орлов.
По его словам, для начала работы в Нарве зарплата 4000 евро вполне нормальная, а если Тоотс покажет серьезные результаты, то к этому вопросу можно будет вернуться.
Алексей Евграфов добавил, что к вопросу зарплат можно будет вернуться после изменения структуры управы. "Возможно, что тогда в рамках общего зарплатного фонда будет пересмотрена зарплата и мэра", - отметил он.