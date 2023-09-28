Нарушения требований безопасности обнаружены в большинстве учреждений опеки Ида-Вирумаа

Недостатки пожарной безопасности были обнаружены более чем в половине проверенных в сентябре инспекторами Спасательного департамента зданий 49 социальных учреждений Ида и Ляэне-Вирумаа.
Из 28 зданий домов общего и специального ухода в Ида-Вирумаа недостатки были обнаружены в 21 здании, в шести из 21 проверенного в Ляэне-Вирумаа.
Больше всего проблем было с огнетушителями и автоматической пожарной сигнализацией (АПС), сообщили в Идаском спасательном центре. Огнетушители либо не проверялись, либо были не в рабочем состоянии, либо не имели соответствующей маркировки. В случае с АПС в одном учреждении устройство было сломано, в другом месте маркировка была неполной, а вход спасательной команды не был обозначен.
В некоторых зданиях на путях выхода обнаружены горючие материалы, хранение которых в таких местах не допускается, поскольку не позволяет людям безопасно эвакуироваться в случае опасности. В общей сложности штрафы были наложены в четырех учреждениях.
По словам руководителя службы надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Марти Сийма, ситуация с пожарной безопасностью в социальных учреждениях очень похожа на предыдущие годы, и учреждения Ида-Вирумаа выделяются.
"Проверка огнетушителей и их наличия в доме свидетельствует о вялом отношении к пожарной безопасности", - сказал Сийм. Он рекомендует самим сотрудникам замечать и обращать внимание своих руководителей на состояние огнетушителей.
В техническом обслуживании АПС следует знать, за какую услугу осуществляется оплата, ведь только подписание договора на обслуживание устройства не снимает ответственности.
«Важно, чтобы устройство правильно обслуживалось, и чтобы сотрудники знали, как правильно вести себя в случае опасности. Рекомендуем найти время, изучить наблюдения обслуживающего персонала и подумать, не нужно ли что-то изменить в организации труда с точки зрения безопасности", - подчеркнул руководитель службы по надзору за безопасностью.
С 11 по 20 сентября инспекторы проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационного освещения и путей, работу и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, наличие и состояние противопожарных секций в учреждениях социальной сферы.