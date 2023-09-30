Ингерманландские финны мечтают о пополнении

Ида-вируским финнам-ингерманландцам повезло: уже более двадцати лет в распоряжении общества национальной культуры двухэтажный дом площадью 200 квадратных метров в центре Йыхви - при поддержке Финляндии бывшую котельную перестроили в уютное место встреч. Сюда приходят просто пообщаться, здесь проходят разные мероприятия, уроки в школе по интересам для детей, мастер-классы для взрослых и многое другое, что помогает энтузиастам сохранить свои корни - историю и язык, народные традиции. Нередко здесь живут гости, все условия для этого тоже есть. Заглянув в гостеприимный дом на днях, мы услышали, что нынешний год для ингерманландцев очень важный - скоро предстоят выборы в совет культурной автономии, а идавирусцы готовятся в ноябре отметить 35-летие общества.