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Ингерманландские финны мечтают о пополнении

Ирина Кивисельг
, журналист
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Танцевальный ансамбль "Метсакукад" часто выступает, недавно идавирусцев пригласили на открытие фестиваля меда в Вильяндимаа.
Танцевальный ансамбль "Метсакукад" часто выступает, недавно идавирусцев пригласили на открытие фестиваля меда в Вильяндимаа. Фото: Erakogu

Ида-вируским финнам-ингерманландцам повезло: уже более двадцати лет в распоряжении общества национальной культуры двухэтажный дом площадью 200 квадратных метров в центре Йыхви - при поддержке Финляндии бывшую котельную перестроили в уютное место встреч. Сюда приходят просто пообщаться, здесь проходят разные мероприятия, уроки в школе по интересам для детей, мастер-классы для взрослых и многое другое, что помогает энтузиастам сохранить свои корни - историю и язык, народные традиции. Нередко здесь живут гости, все условия для этого тоже есть. Заглянув в гостеприимный дом на днях, мы услышали, что нынешний год для ингерманландцев очень важный - скоро предстоят выборы в совет культурной автономии, а идавирусцы готовятся в ноябре отметить 35-летие общества.

Председатель общества Майре Петрова рассказала, что по закону, для того чтобы иметь статус культурной автономии, в стране должно быть зарегистрировано три тысячи ингерманландцев, причем важно - граждан Эстонии.

- Несмотря на то, что в последние годы из страны уехало много людей, в Эстонии живет много ингерманландцев, но, к сожалению, они не значатся в списках, - объясняет она. - Поэтому сейчас мы стараемся их найти и пригласить - от того, удастся ли нам подтвердить статус культурной автономии, во многом зависит дальнейшее развитие нашего общества. Поэтому прошу всех имеющих корни финнов-ингерманландцев заглянуть в наш общественный дом и оформить заявление.

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