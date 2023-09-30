В августе следующего года легендарный нарва-йыэсууский дом отдыха "Mereranna" на пять дней превратится в место действия летней постановки "Hungerburg2024".
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В хостеле "Mereranna" развернется действие следующей летней постановки "Tartu Uus Teater"
"Hungerburg2024" намекает на первое название Нарва-Йыэсуу и не является театральным, музыкальным или художественным фестивалем. Скорее всего, это совокупность всего вышеперечисленного. Каждый сможет выбирать, что посмотреть, впечатления будут разные", - описывает "Tartu Uus Teater" будущую летнюю постановку.