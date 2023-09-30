В хостеле "Mereranna" развернется действие следующей летней постановки "Tartu Uus Teater"

"Hungerburg2024" намекает на первое название Нарва-Йыэсуу и не является театральным, музыкальным или художественным фестивалем. Скорее всего, это совокупность всего вышеперечисленного. Каждый сможет выбирать, что посмотреть, впечатления будут разные", - описывает "Tartu Uus Teater" будущую летнюю постановку.

На выбор будут предложены спектакли, фильмы, выставки, концерты, приватные сессии и публичные инсталляции. Все это будет сосредоточено в течение пяти дней в одном месте - в хостеле "Mereranna", который в последние годы был закрыт. В то же время это один из самых больших комплексов отдыха, построенных в советское время в Нарва-Йыэсуу.