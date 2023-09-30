ОПРОС ⟩ Насколько уверенно чувствует себя молодая семья?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Арго Кеэрме, автомаляр: - Если руки-ноги на месте и действуют, то в моей профессии работа закончится не скоро. Ведь не отправишь автомобиль с маленькой царапиной или вмятиной на кузове на другой конец земного шара в страны с дешевой рабочей силой.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Виктория Хрущева, сиделка: - Я - не очень уверенно. Население, правда, стареет и работы по моей профессии должно бы хватать, однако тревожит развитие всего региона. Никто не захочет жить в месте, где все развалившееся и обшарпанное, а также нет рабочих мест.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Дарья Оялийв, менеджер: - Я уже по своей натуре оптимист, думаю, что справлюсь. Однако есть еще многое, что от меня не зависит. Будь то качественная медицина или качество тротуаров и автодорог в родных местах. И здесь многое еще предстоит сделать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Карина Мяннимаа, сиделка: - Будучи оптимистом, скажу, что все в своих руках. Если засучиваешь рукава и делаешь сам, то справишься в жизни. Главное, чтобы государство и местное самоуправление справлялись с общими вещами, чтобы среда проживания была приятной.