ОПРОС ⟩ Насколько уверенно чувствует себя молодая семья?

Арго Кеэрме, автомаляр:
- Если руки-ноги на месте и действуют, то в моей профессии работа закончится не скоро. Ведь не отправишь автомобиль с маленькой царапиной или вмятиной на кузове на другой конец земного шара в страны с дешевой рабочей силой.
Виктория Хрущева, сиделка:
- Я - не очень уверенно. Население, правда, стареет и работы по моей профессии должно бы хватать, однако тревожит развитие всего региона. Никто не захочет жить в месте, где все развалившееся и обшарпанное, а также нет рабочих мест.
Дарья Оялийв, менеджер:
- Я уже по своей натуре оптимист, думаю, что справлюсь. Однако есть еще многое, что от меня не зависит. Будь то качественная медицина или качество тротуаров и автодорог в родных местах. И здесь многое еще предстоит сделать.
Карина Мяннимаа, сиделка:
- Будучи оптимистом, скажу, что все в своих руках. Если засучиваешь рукава и делаешь сам, то справишься в жизни. Главное, чтобы государство и местное самоуправление справлялись с общими вещами, чтобы среда проживания была приятной.
Галина Бочарова, старшая смены в магазине:
- Того, что работы не хватит, я не боюсь. Самому надо быть активным. Однако очень важно, чтобы общие вещи тоже шли гладко и создавались новые рабочие места, а также чтобы все услуги функционировали и окружающая среда не была замызганной.