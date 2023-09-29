Янович: Нарва не намерена тормозить переход на эстоноязычное обучение

Катри Райк заявила, что есть опасность того, что реформа образования в Нарве будет поставлена на тормоза. По ее мнению, то, что горсобрание не стало рассматривать некоторые вопросы, прямо или косвенно связанные с реформой, а также отсутствие четкой программы перехода - это явные признаки притормаживания процесса, сообщил rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Я вижу сейчас признаки. Была договоренность со всеми образовательными учреждениями в этом календарном году, до декабря, приготовить планы перехода для каждого учреждения, чтобы было видно, какого учителя нет, и с какого года. Я надеюсь, что эта работа ведется и дальше. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь", - сказала Райк.

Она также отметила, что уже в октябре необходимо принимать решение о закрытии одной из городских школ, чтобы выполнить требование государства по сокращению площадей, но нет предпосылок, что власти города этим займутся. Райк полагает, что это торможение процесса связано с политикой Центристской партии.

В свою очередь, новое руководство города не разделяет пессимизм бывшего мэра.

"Я, наверное, обращусь сейчас к госпоже Райк по поводу того, чтобы она прекратила спекуляции разного рода. Город готовится к переходу на эстонский язык обучения, это закон. Закон город выполнять будет. Работа идет по переходу. Учителя проходят переобучение, многие учителя учатся в магистратуре. Сейчас в школах идут различные курсы эстонского языка на разные категории", - сказала председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович.