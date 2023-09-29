Отопление в Силламяэ подешевеет примерно на 8%

Согласно ходатайству, которое на прошлой неделе занимающаяся производством и продажей тепла в Силламяэ компания Silpower направила Департаменту конкуренции, стоимость тепловой энергии в городе будет снижена с 73,42 евро до 67,11 евро за мегаватт-час без учета налога с оборота.

"С чем связано решение снизить цены на отопление? В первую очередь с тем, что подешевело топливо", - сказал в пятницу Rus.ERR директор по развитию Silpower Сергей Куликов.

По его данным, Департамент конкуренции уже прислал компании позитивный ответ на ходатайство, а новые цены начнут действовать уже с 1 октября.

С учетом налога с оборота новая цена составит 80,53 евро за мегаватт-час вместо нынешних 88,1 евро.

Ранее Rus.ERR написал о том, что в Силламяэ с 1 октября немного подешевеет вода.