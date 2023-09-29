В Нарве напали на женщину и мужчину

Северное побережьеНовостиВ Нарве напали на женщину и мужчинуЭрик Калда29 сентября 2023, 14:32FacebookComments Полицейская машина. Фото: Sander Ilvest27 сентября в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на улице Солдина в Нарве 52-летний мужчина напал на свою жену.Полицейские задержали драчуна.28 сентября в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на улице Раху в Нарве нетрезвый 71-летний мужчина во время ссоры ударил знакомого. Полицейские задержали мужчину.Полиция установит конкретные обстоятельства инцидентов в ходе уголовного производства.FacebookComments Ключевые слова полицияполицейскиеНарванарвеСолдина Pекомендуем