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В Нарве напали на женщину и мужчину

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Sander Ilvest

27 сентября в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на улице Солдина в Нарве 52-летний мужчина напал на свою жену.

Полицейские задержали драчуна.

28 сентября в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на улице Раху в Нарве нетрезвый 71-летний мужчина во время ссоры ударил знакомого. Полицейские задержали мужчину.

Полиция установит конкретные обстоятельства инцидентов в ходе уголовного производства.

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