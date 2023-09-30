ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Волость или город - имеет ли значение?

Еще в 2005 году, когда город Йыхви объединился со своим соседом, волостью Йыхви, встал вопрос, станет ли город, уже зарекомендовавший себя как региональный центр, теперь сельским регионом.

Многие говорили, что это вообще несущественный вопрос, и по логике таковым он и должен быть. Если курица несет яйца исправно, не имеет значения, какого цвета у нее оперение. Но оказывается, что это не совсем так.

Иначе зачем было проводить два референдума о переименовании Йыхви в город? Столько референдумов в Йыхви ни по какой другой теме еще не проводилось. Йыхви так хочет стать городом, что начал к этому стремиться, несмотря на то, что закон не позволяет этого опробованным способом.

В то же время Тойла скептически относится к тому, что жители волости в будущем формально станут горожанами. Да, это может звучать странно, и до сих пор звучит непривычно, что, например, деревни Хундинурга или Мустайыэ находятся в городе Нарва-Йыэсуу.

Но председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа говорит, что в свете желания быть центром региона волость Йыхви не воспринимают так серьезно, как если бы это был город. Здесь тоже можно поспорить и сказать, что, возможно, представление о том, что город - это нечто более представительное и более серьезно воспринимаемое, чем волость, отчасти родом из советских времен, когда к сельской местности относились как к более бедной и отсталой, чем к городу.