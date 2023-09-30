Марк Герасименко: В случае повышения налога не пришлось бы покушаться на пособия по безработице

Тийт Рийсало обобщенно говорил о сокращении периода выплаты пособий по безработице, однако с точки зрения государственного бюджета сэкономить можно было бы только за счет пособия по безработице.

Сейчас безработные получают пособия двух видов. Первое из них - это зависящая от прежней зарплаты безработного и продолжительности его трудовых отношений компенсация по страхованию от безработицы, которую платят только тем, у кого трудовые отношения были прекращены по инициативе работодателя. Для выплаты этой компенсации используют средства, накопленные в бюджете кассы по безработице непосредственно с помощью налога по безработице. Другими словами, предлагаемая министром экономия не может быть достигнута за счет урезания компенсации по страхованию от безработицы, ведь на выплаты этой компенсации деньги из госбюджета не выделяются.

Второе пособие, которое безработные могут получать от кассы по безработице, это пособие по безработице. Речь идет о пособии, которое назначается максимум на 270 дней. Размер этого пособия одинаков для всех его получателей - всего 10,55 евро в день, то есть 327,05 евро за 31 день. Причем месячный доход безработного не должен превышать 31-кратного размера дневной ставки пособия, в противном случае пособие не выплачивается.