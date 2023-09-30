Марк Герасименко: В случае повышения налога не пришлось бы покушаться на пособия по безработице

В пятницу на прошлой неделе зрителей "Актуальной камеры" шокировал сюжет, в котором министр экономики Тийт Рийсало ("Eesti 200") рассказывал о своем желании сэкономить в течение трех лет за счет помощи безработным в общем 130 млн евро. Эту новость совершенно обоснованно отразило также "Северное побережье", ведь реализация плана министра больше всего повлияло бы именно на жителей Ида-Вирумаа, так как в нашем уезде наиболее высок показатель зарегистрированной безработицы. Однако состояние государственного бюджета возможно улучшить и не ухудшая положение безработных.
Тийт Рийсало обобщенно говорил о сокращении периода выплаты пособий по безработице, однако с точки зрения государственного бюджета сэкономить можно было бы только за счет пособия по безработице.
Сейчас безработные получают пособия двух видов. Первое из них - это зависящая от прежней зарплаты безработного и продолжительности его трудовых отношений компенсация по страхованию от безработицы, которую платят только тем, у кого трудовые отношения были прекращены по инициативе работодателя. Для выплаты этой компенсации используют средства, накопленные в бюджете кассы по безработице непосредственно с помощью налога по безработице. Другими словами, предлагаемая министром экономия не может быть достигнута за счет урезания компенсации по страхованию от безработицы, ведь на выплаты этой компенсации деньги из госбюджета не выделяются.
Второе пособие, которое безработные могут получать от кассы по безработице, это пособие по безработице. Речь идет о пособии, которое назначается максимум на 270 дней. Размер этого пособия одинаков для всех его получателей - всего 10,55 евро в день, то есть 327,05 евро за 31 день. Причем месячный доход безработного не должен превышать 31-кратного размера дневной ставки пособия, в противном случае пособие не выплачивается.
Именно за счет этого убогого пособия министр экономики из партии "Eesti 200" и хочет сэкономить: на выплату пособия по безработице кассе по безработице выделяются средства из госбюджета. Например, в бюджете кассы по безработице 2023 года одинаковая сумма стоит как в графе расходов на выплату трудового пособия, так и в графе средств, выделенных из государственного бюджета на выплату пособия по безработице. В общем на выплату пособий по безработице в течение нынешнего года запланировано израсходовать чуть больше 39 млн евро.
Быстрый подсчет показывает, что для экономии 130 млн евро за три года пришлось бы в принципе урезать всю предназначенную на выплату пособий по безработице сумму! Если бы пособие по безработице почти никому больше не выплачивалось, то не нужно было бы также выделять на это средства госбюджета кассе по безработице.
Такой шаг был бы не особо разумным: министр не может гарантировать, что оставшиеся без пособия безработные быстро найдут себе новое рабочее место. Скорее, произойдет так, что лишившиеся пособия по безработице люди тут же отправятся в волостной дом ходатайствовать о прожиточном пособии. Конечным результатом стало бы то, что теперь безработных поддерживало бы не пособие по безработице от кассы по безработице, а выплачиваемое местными самоуправлениями прожиточное пособие.
Но поскольку средства для выплаты как пособия по безработице, так и прожиточного пособия выделяются из госбюджета, то никакой значительной экономии средств госбюджета не достигли бы. Только поиздевались бы над безработными и местные самоуправления утонули бы в еще большей бюрократии, а состояние госбюджета не улучшилось бы.
Самое печальное в этой истории то, что в Ида-Вирумаа уровень безработицы самый высокий среди уездов. По состоянию на 21 сентября в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 6786 безработных, то есть ставка безработицы составляла 12%. Если план министра экономики урезать пособие по безработице или значительно сократить период его выплаты осуществится, то это ударит по тысячам идавирусцев.
Читатель может спросить: что же предлагает сделать автор из числа социал-демократов, ведь социал-демократы являются частью того самого правительства, которое желает уменьшить дефицит бюджета?
Это правда, социал-демократы несут ответственность, как входящая в правительство партия, и согласны с необходимостью уменьшить хронический дефицит госбюджета. Однако для уменьшения дефицита не обязательно только тупо урезать и сворачивать расходы - можно ведь также улучшить доходную часть бюджета!
Исходя из вышеупомянутого принципа, я и предлагаю решение, которое одновременно уменьшит дефицит госбюджета и в то же время убережет безработных от урезания пособий. А именно: можно повысить взносы по страхованию от безработицы и начать финансировать выплату пособий по безработице именно из увеличившегося за счет этих взносов дохода самой кассы по безработице, а не из госбюджета, как это делается сейчас!
"Покушение на пособия по безработице - это удар по Ида-Вирумаа".
Марк Герасименко, член комиссии по уставу и программе СДПЭ
Сейчас ставка налога по безработице составляет 1,6% для работника и 0,8% для работодателя. Базой, на основе которой рассчитывается налог, является брутто-зарплата работника. Благодаря этому налогу в бюджет кассы по безработице в этом году поступит около 184 млн евро.
Если министр желает сэкономить за три года 130 млн евро, то пришлось бы урезать примерно по 43 млн евро в год. Эту сумму можно было бы собрать и без урезания, повысив ставку налога по безработице с 1,6% примерно до 2% для работника и с 0,8% до примерно 1% для работодателя. Небольшое повышение налога - и никакой необходимости урезать пособие!
В действительности можно было бы при желании еще чуть больше повысить налог по безработице - например, до 2,4% для работника и до 1,2% для работодателя. Такая дополнительная денежная инъекция позволила бы вообще не урезать пособие по безработице, а даже увеличить! Кроме того, можно было бы увеличить финансирование проведения обучений со стороны кассы по безработице.
Да, многие эстоноземельцы и без того устали от повышения налогов. Однако действительный выбор таков: либо остаться в тяжелой ситуации вообще без всяческой госпомощи, либо платить чуть больше налогов теперь и быть уверенными, что в случае потери работы государство наверняка придет на помощь. При наличии такого выбора чуть более высокая ставка налога по безработице уже не кажется самым плохим вариантом!
Однако выбор делать правительству. Вероятно, конечным результатом станет то, что пособие по безработице не урежут и период его выплаты не сократят, однако взносы по страхованию от безработицы могут немного увеличиться.