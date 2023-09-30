ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Теэт Куусмик

С учетом поддержки из Фонда справедливого перехода можно предположить, что в ближайшие годы в промпарках будут построены еще десятки заводов или других предприятий. Однако стало очевидным, что в развитии бизнеса в Ида-Вирумаа существует специфический "ручной тормоз". Это недостаток современных квартир. Ведь современные предприятия также нуждаются в топовых специалистах с уникальными навыками, которые помимо хорошей зарплаты еще и требовательны к жилплощади.