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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Теэт Куусмик

Северное побережье
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Теэт Куусмик.
Теэт Куусмик. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик уже почти 15 лет усердно работает над созданием предприятий и рабочих мест в Ида-Вирумаа. С этой целью построены промышленные парки в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве. Они еще не заполнены, но все же имеют ряд предприятий, на которых работает около тысячи человек.

С учетом поддержки из Фонда справедливого перехода можно предположить, что в ближайшие годы в промпарках будут построены еще десятки заводов или других предприятий. Однако стало очевидным, что в развитии бизнеса в Ида-Вирумаа существует специфический "ручной тормоз". Это недостаток современных квартир. Ведь современные предприятия также нуждаются в топовых специалистах с уникальными навыками, которые помимо хорошей зарплаты еще и требовательны к жилплощади.

В Кохтла-Ярве и Нарве за последние десятилетия новых многоквартирных домов не строилось. В Йыхви последний был построен 15 лет назад. В этой ситуации Куусмику ничего не оставалось, как самому начать строительство многоквартирных домов и привлечь к этой затее городские власти Йыхви и Кохтла-Ярве.

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