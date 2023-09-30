ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Теэт Куусмик

Руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик уже почти 15 лет усердно работает над созданием предприятий и рабочих мест в Ида-Вирумаа. С этой целью построены промышленные парки в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве. Они еще не заполнены, но все же имеют ряд предприятий, на которых работает около тысячи человек.
С учетом поддержки из Фонда справедливого перехода можно предположить, что в ближайшие годы в промпарках будут построены еще десятки заводов или других предприятий. Однако стало очевидным, что в развитии бизнеса в Ида-Вирумаа существует специфический "ручной тормоз". Это недостаток современных квартир. Ведь современные предприятия также нуждаются в топовых специалистах с уникальными навыками, которые помимо хорошей зарплаты еще и требовательны к жилплощади.
В Кохтла-Ярве и Нарве за последние десятилетия новых многоквартирных домов не строилось. В Йыхви последний был построен 15 лет назад. В этой ситуации Куусмику ничего не оставалось, как самому начать строительство многоквартирных домов и привлечь к этой затее городские власти Йыхви и Кохтла-Ярве.