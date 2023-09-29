Полиция оштрафовала лидера движения «Я русский»

Мужчина неоднократно призывал людей наклеивать на свои транспортные средства таблички «Я русский», «Отдел по борьбе с нацизмом“, «Сила в правде» и другие символы, поддерживающие агрессию.

Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро как правонарушение за разжигание ненависти. Если мужчина не изменит своего поведения и совершит еще одно подобное нарушение, его могут привлечь к уголовной ответственности.

Начальник процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс пояснил, что наклейки с такими буквами, а также, например, с эмблемой российских военных, носят провокационный характер, их цель — расколоть общество и создать напряженность.

"В ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против независимой Украины, наклейка с таким текстом является заявлением о поддержке государства-агрессора", - сказал Прантс. Российская пропаганда использует те же сообщения для оправдания войны.

«Полиция никому не запрещает выражать свою национальность, но цель этих наклеек явно — провоцировать. Это подтверждается и тем, что к нам поступали сообщения от обеспокоенных людей, которые видели в городе транспортные средства с наклейками, а также были примеры конфликтов, которые переросли в физический характер", - сказал полицейский.

Полиция призывает сообщать об использовании подобных символов в общественных местах по телефону 112. Глава процессуального отдела подтвердил, что на любую поддержку агрессии и разжигание ненависти будут реагировать очень серьезно.

«Чтобы предотвратить опасность и конфликты, мы позволяем людям удалять провокационные наклейки. Если вы не согласны снять наклейку, полиция может сделать это самостоятельно или переместить транспортное средство. Мы начнем производство по делу о правонарушении, если будут использованы запрещенные символы».