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В Тойла тяжело пострадал столкнувшийся с автомобилем велосипедист

Эрик Калда
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Машина скорой помощи.
Машина скорой помощи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Днем в субботу в  Тойла  произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал велосипедист.

В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в вблизи Пюхайыэ волости Тойла 30 сентября в 16:56, в результате которого столкнулись автомобиль и велосипедист.

По предварительной информации, Škoda ехала через мост Пюхайыги в сторону Тойла со стороны Вока, когда на подъеме со стороны поворота Пикавере велосипедист врезался в левый бампер легкового автомобиля. 

В результате аварии велосипедист, 59-летний мужчина, получил серьезные травмы, скорая помощь отвезла его в больницу.

По предварительной информации, из-за высокой скорости и мокрого асфальта гонщик съехал на встречную полосу, где двигался автомобиль Škoda.

И 38-летний мужчина, управлявший автомобилем «Шкода», и велосипедист были трезвы.

Местный житель, проезшавший мимо места происшествия вскоре после происшествия, рассказал "Северному побережью" , что, вероятно, это был велосипедист, который тренировался, поскольку на нем было велосипедное снаряжение и шлем.

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