В Тойла тяжело пострадал столкнувшийся с автомобилем велосипедист

В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в вблизи Пюхайыэ волости Тойла 30 сентября в 16:56, в результате которого столкнулись автомобиль и велосипедист.

По предварительной информации, Škoda ехала через мост Пюхайыги в сторону Тойла со стороны Вока, когда на подъеме со стороны поворота Пикавере велосипедист врезался в левый бампер легкового автомобиля.

В результате аварии велосипедист, 59-летний мужчина, получил серьезные травмы, скорая помощь отвезла его в больницу.

По предварительной информации, из-за высокой скорости и мокрого асфальта гонщик съехал на встречную полосу, где двигался автомобиль Škoda.

И 38-летний мужчина, управлявший автомобилем «Шкода», и велосипедист были трезвы.