Юхан Партс: климатическая нейтральность – экономико-технологическая утопия

"В этих отчетах очень много неопределенности, не хватает данных, потому что климатические процессы очень долгосрочны. Причинно-следственные связи часто недоказуемы. Большая часть социально-экономических последствий и так называемых решений, которые предлагаются, носят не научный, а оценочный характер. Я подчеркиваю: эти решения не прошли научную оценку. Никакой катастрофы вселенского масштаба там нет, – сообщил Партс, добавив, что нельзя так просто соглашаться на промывку мозгов. – Иначе это будет переход к командной экономике, ограничение свобод и предельная примитивизация всего, что предлагается в качестве решений. Эстония не должна идти на это, но это трудно, потому что это мейнстрим западного мира".