Юхан Партс: климатическая нейтральность – экономико-технологическая утопия

Бывший премьер-министр Эстонии и бывший член Европейской счетной палаты Юхан Партс резко раскритиковал меры зеленого перехода. По его словам, на подходе командно-административная экономика, которая ставит под угрозу сами основы западного мира.
В интервью ERR Партс назвал разрабатываемый в Эстонии климатический закон попыткой импорта странной командно-административной экономики.
"Происходящее пытаются завуалировать принципами правового государства, а приказы просто оформляются в законы. Климатические цели пытаются реализовать приказами и запретами. Плюс подцели в определенных секторах, например в сельском хозяйстве, реализовать которые можно тоже только в приказном порядке. В конечном счете хотят предписать новые нормы потребления и снизить экономический рост, – заявил Партс. – И если цели не могут быть достигнуты, но они есть в климатическом законе, значит, суд будет решать, что правительство или отрасль слишком мало делают для зеленого перехода. В Германии такие дела проходят через суды. Появляется отдельное сообщество юристов, которые вплотную занимаются активизмом, и поле их деятельности безгранично. Огромный бюрократический аппарат, необходимый для контроля за запретами и судебными запретами, начинает разрастаться".
По словам Партса, он глубоко сомневается, стоит ли Эстонии идти по этому пути, учитывая возможные последствия. "Самым большим из них, несомненно, является подрыв всего правового государства. Ведь правовое государство и стремление к нему были одной из основ западного мира, – напомнил Партс. – В советское время в партийной программе ставились такие утопические экономические цели, которые, конечно, не выполнялись. Сейчас утопические цели пытаются закрепить законодательно. Я искренне надеюсь, что, когда намерение о разработке этого закона о климате будет обнародовано, у общества хватит здравого смысла спросить, зачем мы это делаем".
Партс отметил, что в широком плане климатическая нейтральность является экономико-технологической утопией. "Конечно, могут быть технологии, которые предлагают решения, но решать климатические проблемы таким упрощенным способом безответственно, не хочу употреблять слово "преступно", – заявил он.
По словам бывшего премьер-министра, он удосужился прочитать тысячи страниц оценочных отчетов ООН на тему климата, а не те резюме, которые представляют прессе.
"В этих отчетах очень много неопределенности, не хватает данных, потому что климатические процессы очень долгосрочны. Причинно-следственные связи часто недоказуемы. Большая часть социально-экономических последствий и так называемых решений, которые предлагаются, носят не научный, а оценочный характер. Я подчеркиваю: эти решения не прошли научную оценку. Никакой катастрофы вселенского масштаба там нет, – сообщил Партс, добавив, что нельзя так просто соглашаться на промывку мозгов. – Иначе это будет переход к командной экономике, ограничение свобод и предельная примитивизация всего, что предлагается в качестве решений. Эстония не должна идти на это, но это трудно, потому что это мейнстрим западного мира".
Партс убежден, что следует как-то приспособиться в ситуации, когда Еврокомиссия отодвигает экономическую конкурентоспособность на второй план, а главным приоритетом становится зеленый переход. "На самом деле решение комиссии неизбежно повлечет за собой последствия. Уже сейчас мы наблюдаем постепенное изменение отношения, причем оптимизма стало гораздо меньше", – указал он.