Кохтла-Ярве ищет кандидатов на звание почетного гражданина

Любой житель или организация имеют право выдвинуть человека, чей повседневный труд и общественная активность были замечены обществом и могут быть оценены достойно. Победитель получает удостоверение почетного гражданина и премию 2500 евро, а в фойе здания горуправления будет установлен его барельеф.

В прошлом году почетным званием был удростоен бывший ректор Вирумааской высшей школы Хейно Тюрксон. До этого 4 года звание почетного гражданина города Кохтла-Ярве не присваивалось.

С 2005 года звание почетного гражданина Кохтла-Ярве было присвоено 16 горожанам, среди которых были учителя, спортсмены, политики, врачи, инженеры и священнослужители.