МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.10-05.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 сентября по 5 октября.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 1 октября
* В Нарвской музыкальной школе в 12.00 - концерт хорового отделения Нарвской музыкальной школы.
Вторник, 3 октября
* В Силламяэской библиотеке в 13.00 - открытие фотовыставки Марианне Микко "Tegus Sambia naine" / "Энергичные женщины Замбии" и вступительная речь.
Среда, 4 октября
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 14.00 - встреча с детским писателем Лийс Сейн.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки лоскутной живописи Галины Козулиной и Натальи Капаевой "Duett" / "Дуэт". Выставка открыта до 31 октября.
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца в 16.00 - открытие фотовыставки Эрики Крууп "Loodus meie ümber" / "Природа вокруг нас".
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - День пожилых людей; в гостях - Мерле Лилье.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Voca People" (Израиль): "Cosmic Tour". Билет - 33,90-58,90 евро.
СПОРТ
Воскресенье, 1 октября
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tallinn U21".
Четверг, 5 октября
* В Нарве на оздоровительных трассах "Äkkeküla" в 17.30 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
РАЗНОЕ
Воскресенье, 1 октября
* В Кохтла-Ярве в рамках Дней охраны памятников старины - экскурсионные программы: 10.00-11.30 - "Kohtla-Järve linnavalitsus. Keldrist katuseni" / "Городская управа Кохтла-Ярве. От подвала до крыши", 12.00-13.30 - "Kohtla-Järve vana koolimaja. Salvestatud ja salvestamata ajalugu" / "Старое здание школы Кохтла-Ярве. Записанная и незаписанная история", 14.00-15.30 - "Kohtla-Järve kultuurikeskus. Keldrist pööninguni" / "Центр культуры Кохтла-Ярве. От подвала до чердака". Экскурсии бесплатные, необходима предварительная регистрация.