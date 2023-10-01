МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.10-05.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 1 октября

* В Нарвской музыкальной школе в 12.00 - концерт хорового отделения Нарвской музыкальной школы.

Вторник, 3 октября

* В Силламяэской библиотеке в 13.00 - открытие фотовыставки Марианне Микко "Tegus Sambia naine" / "Энергичные женщины Замбии" и вступительная речь.

Среда, 4 октября

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 14.00 - встреча с детским писателем Лийс Сейн.

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки лоскутной живописи Галины Козулиной и Натальи Капаевой "Duett" / "Дуэт". Выставка открыта до 31 октября.

* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца в 16.00 - открытие фотовыставки Эрики Крууп "Loodus meie ümber" / "Природа вокруг нас".

* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - День пожилых людей; в гостях - Мерле Лилье.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Voca People" (Израиль): "Cosmic Tour". Билет - 33,90-58,90 евро.

СПОРТ

Воскресенье, 1 октября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tallinn U21".

Четверг, 5 октября

* В Нарве на оздоровительных трассах "Äkkeküla" в 17.30 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.

РАЗНОЕ

Воскресенье, 1 октября