Под колесами поезда Нарва-Таллинн погибла денщина, поезда задерживаются

Пожилая женщина погибла в воскресенье от столкновения с поездом при переходе железнодорожных путей на станции Лахингувялья в Харьюском уезде, из-за чего нарушено движение поездов на восточном направлении.
Сообщение в полицию об инциденте поступило в 16:05.
По первоначальным данным, 83-летняя женщина начала переходить железную дорогу, несмотря на опущенные шлагбаумы и мигающие красные сигналы светофора. При переходе путей с ней столкнулся приближающийся поезд.
Женщина погибла на месте, обстоятельства инцидента уточняются.
В настоящее время одно из направлений движения закрыто.
Задерживается поезд Аэйвийду-Таллинн с отправлением в 15.55 и поезд Нарва-Таллинн с отправлением в 13.40. Возможны также другие задержки в расписании.