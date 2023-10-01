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Под колесами поезда Нарва-Таллинн погибла денщина, поезда задерживаются

Эрик Калда
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Пожилая женщина погибла в воскресенье от столкновения с поездом при переходе железнодорожных путей на станции Лахингувялья в Харьюском уезде, из-за чего нарушено движение поездов на восточном направлении.

Сообщение в полицию об инциденте поступило в 16:05.

По первоначальным данным, 83-летняя женщина начала переходить железную дорогу, несмотря на опущенные шлагбаумы и мигающие красные сигналы светофора. При переходе путей с ней столкнулся приближающийся поезд.

Женщина погибла на месте, обстоятельства инцидента уточняются.

В настоящее время одно из направлений движения закрыто.

Задерживается поезд Аэйвийду-Таллинн с отправлением в 15.55 и поезд Нарва-Таллинн с отправлением в 13.40. Возможны также другие задержки в расписании.

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