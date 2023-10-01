Под колесами поезда Нарва-Таллинн погибла денщина, поезда задерживаются

Сообщение в полицию об инциденте поступило в 16:05.

По первоначальным данным, 83-летняя женщина начала переходить железную дорогу, несмотря на опущенные шлагбаумы и мигающие красные сигналы светофора. При переходе путей с ней столкнулся приближающийся поезд.

Женщина погибла на месте, обстоятельства инцидента уточняются.

В настоящее время одно из направлений движения закрыто.